Học sinh được trang bị kỹ năng chống "bà hỏa"

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM - PC07 tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm cho các em học sinh về kỹ năng PCCC & CNCH tại sân tập luyện của PC07 và Trung tâm thiết bị PCCC trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1).



Khoảng 150 học sinh, thanh thiếu nhi thành phố hào hứng tham gia chương trình dưới sự hướng dẫn của các cán bộ, chiến sĩ PC07.

Sáng ngày 21/7, 150 em học sinh, thiếu nhi trên địa bàn TP.HCM tham gia các hoạt động trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH).

Qua dịp này, các em được trải nghiệm tham quan trung tâm GDCĐ về PCCC&CNCH, CATP. Cùng với đó, các em được thực hành cách xịt bình chữa cháy dập tắt đám cháy qua mô hình thực tế ảo, thực nghiệm lái xe chữa cháy trên mô hình, thực hành cách hồi sức tim, phổi (CPR), mô hình mê cung khói và trải nghiệm trên cao cùng xe thang chữa cháy hiện đại của TP.HCM.

Tại chương trình, hầu hết các em học sinh đều thích thú khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm. Từ đó, các em được trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH.

Tại chương trình, các em được hướng dẫn kĩ năng xịt bình chữa cháy dập tắt đám cháy qua mô hình thực tế ảo.

Tại đây, các em được hướng dẫn những kĩ năng sơ cứu quan trọng như hồi sức tim, phổi (CPR).

Đây là hoạt động được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM duy trì thường xuyên, liên tục nhằm phục vụ người dân, học sinh, sinh viên và thiếu nhi trên địa bàn.

Tại TP.HCM, Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC & CNCH chính thức ra mắt vào ngày 15/6/2024. Đây được xem là địa điểm công cộng để phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH, kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Đối với các em nhỏ, chương trình đã mang đến một buổi sáng ý nghĩa, giúp các em cải thiện kĩ năng cần thiết cho bản thân.

Các hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay vì nông thôn mới" và cao điểm lần 3 "Đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn" cũng như chào mừng 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024).

Cùng ngày, đoàn Phòng PC07 phối hợp cùng đoàn Công an huyện Nhà Bè và đoàn Công an xã Phước Kiển đồng loạt ra quân cạo, tẩy, xóa, bóc gỡ quảng cáo sai quy định ở đường Phạm Hữu Lầu nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Thời gian qua, công tác PCCC & CNCH luôn được Công an TP.HCM quan tâm, tập trung thực hiện. Công an Thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp căn cơ để phòng ngừa; trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, xử lý, hướng dẫn khắc phục các vi phạm về an toàn PCCC. 6 tháng đầu năm 2024, TP.HCM ghi nhận xảy ra 267 vụ cháy.