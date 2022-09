Theo đó, VNPT và UBND TP.HCM sẽ phối hợp triển khai hợp tác, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho TP.HCM.

Trong phát triển chính quyền số, VNPT sẽ tham gia xây dựng các hệ thống dữ liệu chuyên ngành cho các lĩnh vực để thành phố có thể phát triển kho dữ liệu dùng chung, phát huy hơn nữa tính hiệu quả của nền tảng dữ liệu mở đã xây dựng.

VNPT cũng sẽ xây dựng, triển khai các hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh cho chính quyền số từ thành phố đến các quận huyện, TP.Thủ Đức. Nâng cấp hoàn thiện các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân doanh nghiệp. Phía VNPT sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Trung tâm An toàn Thông tin TP.HCM và Sở Thông tin truyền thông TP.HCM để xây dựng, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống số của chính quyền thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (phải) và Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm (trái) kí kết thỏa thuận hợp tác

Để thành phố thực hiện phát triển kinh tế số, VNPT triển khai các giải pháp chuyển đổi số để thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố như: Thương mại, logistics, giao thông vận tải. Phía VNPT cam kết sẽ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông di động, Internet tốc độ cao, hạ tầng 4G/5G để tạo nền móng sẵn sàng cho chuyển đổi số các ngành kinh tế của thành phố.

Đặc biệt, hệ sinh thái chuyển đổi số oneSME của VNPT sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố tiếp cận rất nhanh các sản phẩm dịch vụ, công nghệ số mới nhất. Các sản phẩm được thiết kế hướng đến phục vụ tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đánh giá cao sự đóng góp của VNPT đối với sự phát triển của thành phố. Ông Phan Văn Mãi nhận định việc hợp tác với VNPT cũng như các đối tác lớn sẽ giúp quá trình chuyển đổi số của TP.HCM được đẩy nhanh hơn, đi đúng hướng, sớm đạt được mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

"TP.HCM cam kết thực hiện hết trách nhiệm với mong muốn hiện thực hóa nội dung ký kết càng sớm càng tốt" – ông Phan Văn Mãi khẳng định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cam kết, VNPT tự tin có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để hợp tác hiệu quả với TP.HCM về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chiến lược dữ liệu và chiến lược an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2022-2025 và trong thời gian tiếp theo.

VNPT cũng cam kết các giải pháp được thiết kế, cung cấp tại TP.HCM sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ, điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của thành phố. Thông qua thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất để đảm bảo việc hợp tác giữa hai bên hiệu quả, thiết thực.



Trước đó, tập đoàn VNPT đã cùng UBND TP.HCM xây dựng khung công nghệ và hoàn thiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đề án này đóng vai trò tiên phong, đặt nền móng cho thành phố tiếp tục đón nhận những xu hướng lớn. Đặc biệt các sản phẩm trụ cột của đề án như Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Điều hành thông minh, Trung tâm An toàn thông tin, Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội vẫn đang được thành phố quyết liệt triển khai, hoàn thiện.