TP.HCM: Khi nào hoàn thiện phục dựng tượng đài An Dương Vương?

Khu vực tượng đài An Dương Vương (quận 5) đang được bao lưới để trùng tu, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 6. Ảnh: Quang Sung

Tượng An Dương Vương nằm ngã sáu Nguyễn Tri Phương (quận 5), nơi giao nhau của ba đường lớn là Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự và Nguyễn Chí Thanh.

Hiện nay, khu vực tượng đài đang được bao lưới để trùng tu, sửa chữa từ tượng đài An Dương Vương đến các hạng mục xung quanh.

Các hạng mục khác như những bức tượng, bồn hoa phía dưới tượng đài An Dương Vương cũng được trùng tu. Ảnh: Quang Sung

Việc tu sửa tượng đài An Dương Vương do Công ty CP Xây dựng Tháng Mười, đảm nhiệm. Công trình khởi công vào ngày 31/3, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 6 năm nay.

Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5 làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn thiết kế là công ty cổ phần Bảo tồn di sản Phương Nam.

Cận cảnh tượng đài An Dương Vương đang được phục dựng. Ảnh: Quang Sung

Các hạng mục được sửa chữa và phục dựng bao gồm một cột ở chính giữa vòng xoay và các tượng nhỏ xung quanh dưới chân cột. Cột trung tâm được xây dựng theo kiến trúc La Mã và Hy Lạp cổ, có tên gọi là "kiểu thức cột Corinth".

Điểm đặc biệt của kiến trúc này là sự chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ từng đường nét. Thân cột gồm những đường rãnh kẻ song song với nhau, phần đầu cột được trang trí những ô rô, họa tiết lá cách điệu và những đường xoắn ốc.

Toàn bộ cột được sơn một màu trắng, đặc trưng của lối kiến trúc La Mã cổ đại. Trên đỉnh cao nhất chính là tượng đài An Dương Vương đang cầm nỏ thần. Hiện tại, việc tu sửa và phục dựng tượng đài không ảnh hưởng đến việc di chuyển qua khu vực này.

Tượng đài An Dương Vương được xây dựng năm 1966, do Binh chủng công binh Việt Nam Cộng hòa thực hiện thi công vì họ xem An Dương Vương là "thánh tổ" của lực lượng.