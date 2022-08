Vừa qua, Sở GDĐT TP.HCM tổ chức cuộc họp giao ban công tác với các địa phương để thực hiện hiệu quả 1 tuần còn lại trong tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Phụ huynh "quay xe" tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ

Tại cuộc họp, nhiều lãnh đạo Phòng GDĐT đã nêu ra những khó khăn trong việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh trong những tuần qua.

Tại quận 5, đại diện Phòng GDĐT cho biết, quận có 56 trường đăng ký tiêm trong chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi. Ngành giáo dục đã lập danh sách học sinh theo từng phường và tuyên truyền, gửi lịch tiêm.

Thời điểm học sinh chưa đi học, UBND phường đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động phụ huynh cho con tiêm vaccine. Cùng với đó, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nỗ lực tuyên truyền... Tuy nhiên, đối với học sinh 5 tuổi vẫn rất khó khăn để vận động và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.

Ông Dương Trí Dũng - Phó GĐ Sở GDĐT TP.HCM tại cuộc họp giao ban với các địa phương về tình hình tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh. Ảnh: Y.H

Tương tự, tại quận Tân Phú, lãnh đạo Phòng GDĐT cũng cho biết gặp khó khăn trong việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 vì tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh thấp. Thậm chí, nhiều phụ huynh trước đó đã đăng ký nhưng đến ngày tiêm thì không đưa trẻ đi.

"Các trường đã thực hiện đủ các cách thức như nhắn tin tuyên truyền đến từng phụ huynh, học sinh trong group lớp, website trường... nhưng đến thời điểm này chưa thực sự hiệu quả. Do vậy, phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền trên đa dạng các kênh truyền thông như báo chí, truyền hình để gia tăng sự đồng thuận của phụ huynh, nhất là trẻ 5 đến dưới 12 tuổi", lãnh đạo Phòng GDĐT quận Tân Phú nói.

Tại TP.Thủ Đức, trong tháng cao điểm triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19, địa phương này đã tổ chức 30 điểm tiêm với tổng số mũi tiêm sau 3 tuần là trên 23.000 mũi. Trong đó, ngành giáo dục đã phối hợp với trung tâm y tế và các bệnh viện thực hiện chiến dịch tiêm trong tháng cao điểm với nhiều nỗ lực. Khó khăn lớn nhất khi triển khai tháng cao điểm tiêm là phụ huynh còn nhiều băn khoăn, việc tiêm lại rơi vào thời gian hè nên khó huy động phụ huynh.

"Toàn TP.Thủ Đức có 12.000 trẻ 5 tuổi nhưng mới tiêm được khoảng 1.500 em. Hiện nay, khi học sinh đã tựu trường, việc vận động phụ huynh có sự thuận lợi hơn. Tới đây, TP.Thủ Đức sẽ tổ chức tiêm cho hơn 5.000 học sinh tại 27 điểm tiêm trường học theo cụm trường", lãnh đạo Phòng GDĐT TP.Thủ Đức nói.

Tỷ lệ tiêm vaccine cho học sinh tại các địa phương còn thấp. Ảnh: MQ

Tại quận 8, ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Trưởng phòng GDĐT cho biết, trong tháng 8, quận duy trì 4 điểm tiêm với 100% trường tổ chức tiêm cho học sinh. Trong thời gian tới, các trường tiếp tục thống kê lại số học sinh chưa đồng thuận lên lịch để tiêm lưu động xuống từng trường.



Nỗ lực tăng tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ

Sau 3 tuần triển khai chiến dịch tháng cao điểm, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM nhận định, các trường đã rất nỗ lực tổ chức thực hiện chiếc dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, với những lý do khách quan như vào thời gian nghỉ hè, khó tập trung học sinh... khiến công tác tổ chức tiêm gặp khó khăn, tỷ lệ tiêm ở nhiều địa phương chưa được như kỳ vọng.

Dù vậy, hiện tại học sinh đã bắt đầu tựu trường nên sẽ thuận lợi hơn để nhà trường phổ biến việc tiêm vaccine Covid-19 đến phụ huynh, học sinh. Do đó, ông Dũng đề nghị tất cả các trường phải đẩy mạnh kế hoạch, tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ. Đồng thời, xây dựng phương án tiêm cho học sinh trường mình và theo dõi mũi tiêm của các em trong suốt năm học.

Ông Dũng cho biết, việc tiêm vaccine Covid-19 sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh trước các biến chủng mới, đảm bảo an toàn cho việc dạy học năm học mới. Do vậy, việc tiêm không chỉ thực hiện trong tháng cao điểm mà phải thực hiện xuyên suốt để không bỏ sót đối tượng. Sở GDĐT cũng sẽ có đề xuất với ngành y tế, tham mưu với lãnh đạo thành phố về những ý kiến của địa phương để đạt hiệu quả cao nhất trong việc tiêm vaccine cho học sinh.