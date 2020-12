TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo dâm, khổ dâm... trói bạn tình, dẫn tới tử vong

Tối 30/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Vũ (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận 7) về hành vi Vô ý làm chết người. Nạn nhân là anh T. (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh).



Theo điều tra, V. có quen biết anh T. Khoảng 21h ngày 23/12, anh T. nhắn tin rủ V. tới phòng trọ ở con hẻm 180 - đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM để chơi trò tình dục, theo kiểu mới, gọi tắt là phương thức BDSM (thuật ngữ về bạo dâm, khổ dâm).

Khoảng 23h cùng ngày, Vũ đi xe máy tới phòng của T. để chơi trò tình dục, theo phương thức BDSM. Tại đây, T. tự trang bị một số "công cụ" sử dụng và nói Vũ làm theo yêu cầu khi lấy dây trói, lấy khăn bịt miệng, mắt, rồi dùng băng keo đen quấn lại nhiều vòng trên đầu, chừa phần mũi.

Công an phong toả hiện trường.

Rạng sáng 24/12, Vũ về và T. đồng ý, rồi tắt điện đóng cửa phòng. Trưa cùng ngày, Vũ liên hệ với T. nhưng không được. Tới khuya cùng ngày, Vũ tìm tới phòng trọ của T. thì bị công an bắt giữ đưa về trụ sở.

Như đã thông tin, khoảng 21h ngày 24/12, người dân phát hiện anh T. tử vong tại căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM với nhiều nghi vấn nên trình báo công an.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra. Qua khám nghiệm, anh T. tử vong trong tư thế quỳ, tay, chân bị trói, đầu bị quấn băng keo kín mít, trong phòng có nhiều đoạn dây dù, băng keo...

Qua trích xuất camera, công an phát hiện 1 người đàn ông (người này là Vũ), nghi vấn đến phòng trọ nạn nhân lúc tối 23/12, nên truy xét. Khuya cùng ngày, công an phát hiện Vũ ở gần hiện trường, nên khống chế đưa về trụ sở công an.