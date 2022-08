TP.HCM kiến nghị Chính phủ có ưu đãi về đất, tín dụng, thuế để phát triển trường ngoài công lập

Chiều 18/8, Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình thực hiện các chính sách của pháp luật đối với giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi họp giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với UBND TP.HCM. Ảnh: AX

Nội dung buổi làm việc tập trung vào các vấn đề về giáo dục mầm non, mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân, đánh giá tổng thể về triển khai chính sách pháp luật, chính sách đặc thù cho giáo dục mầm non và những vấn đề còn vướng mắc cần đặt ra trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, mỗi năm bình quân trẻ mầm non tại thành phố tăng khoảng gần 10.000 em. Tính đến hết năm học 2021–2022, toàn thành phố có 3.112 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 468 cơ sở giáo dục mầm non công lập và 883 trường mầm non ngoài công lập.

Ông Nam cũng cho biết thêm, toàn thành phố hiện có 16 khu chế xuất, khu công nghiệp. Trong đó, có 24 trường mầm non nằm ở vị trí liền kề hoặc bên trong khuôn viên của khu chế xuất, khu công nghiệp đã được xây dựng, đưa vào sử dụng để giữ trẻ là con của các công nhân làm việc tại đây cũng như trẻ em tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM Lê Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: AX

Để tạo điều kiện phát triển cho bậc học này, Sở GDĐT TP.HCM kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định triển khai chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế, nhằm khuyến khích xã hội hóa trong việc đầu tư, phát triển trường, lớp mầm non ngoài công lập tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.



Ngoài ra, lãnh đạo Sở kiến nghị, cần "luật hóa" trách nhiệm của các doanh nghiệp, tránh chỉ là việc kêu gọi, vận động khiến hiệu quả không được như mong đợi. Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể, nhà đầu tư về chính sách vay vốn, đất đai, chế độ hỗ trợ đối với giáo viên hợp đồng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo ông Nam, ngoài mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án giáo dục ở mức tương đối thấp thì các dự án giáo dục chưa được sự hỗ trợ nào đặc biệt trong quá trình đầu tư.

Về phía Bộ GDĐT, Sở GDĐT TP.HCM kiến nghị tham mưu Chính phủ điều chỉnh Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, xem xét, điều chỉnh Thông tư số 13 của Bộ GDĐT về Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường nhiều cấp học; Điều chỉnh Thông tư 02 về Ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non.

Theo lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM, một số nội dung trong hai thông tư này cho đến nay chưa phù hợp với điều kiện thực tế.