TP.HCM là 'vùng xanh', khách mạnh dạn chốt tour du lịch Tết

Nhiều đơn vị du lịch lữ hành cho biết tour du lịch Tết Nhâm Dần 2022 dù bán chậm hơn so với các mùa Tết trước nhưng sức mua đang ngày càng tăng.



Tour du lịch Tết đang tăng

TP.HCM có tuần thứ hai đạt chuẩn "vùng xanh" Covid-19 là tín hiệu vui đối với nhiều ngành nghề, trong đó có du lịch khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Đầu tuần này, chị Cẩm Ly (quận Bình Thạnh) đi công tác tại Hà Nội. Chị cho biết, với tâm lý TP.HCM là "vùng xanh", không phải xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay, chị thoải mái đi lại và gặp đồng nghiệp, bạn bè ngoài Hà Nội.

Bạn bè tại Hà Nội cũng không dè chừng chị Ly khi biết dịch Covid-19 tại TP.HCM đang lắng xuống và TP.HCM là "vùng xanh".

"Trước đó, tôi có hơi lo lắng về việc có nên đặt tour Tết để đi chơi ngắn ngày cùng gia đình vì vẫn e ngại dịch. Nghe nhiều đồng nghiệp sẵn sàng đi du lịch, TP.HCM mới đạt "vùng xanh" tuần thứ hai, tôi nghĩ tôi sẽ mạnh dạn đặt tour Đà Lạt cho gia đình", chị Ly nói.

TP.HCM là "vùng xanh" tuần thứ hai, nhiều hoạt động như vui chơi, giải trí, ăn uống trở nên nhộn nhịp hơn. Ảnh: Hồng Phúc.

Những ngày qua, tour du lịch Tết bắt đầu được nhiều người quan tâm. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng ghi nhận lượng khách hỏi thăm và "chốt" tour du lịch Tết nhiều hơn trước.

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, cho biết các tour du lịch Tết đang nhận được sự phản hồi tích cực từ du khách.

"Dự kiến từ 25 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, chúng tôi sẽ phục vụ khoảng 5.000 khách. Tính đến hiện tại, số lượng khách đăng ký tour Tết tại Vietravel đạt khoảng 50% so với kế hoạch. Các điểm đến được khách hàng ưu tiên lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán năm nay lần lượt là Phú Quốc, Đông - Tây Bắc, kế đó là Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt", bà Khanh nói.

Theo bà Khanh, du khách có xu hướng chọn lựa các sản phẩm tour giá tốt, cạnh tranh và tình hình đăng ký tour nhìn chung có phần trễ hơn so với mọi năm. Vietravel kỳ vọng sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách du lịch trong mùa xuân 2022.

TP.HCM là vùng xanh khiến khách mạnh dạn đặt tour du lịch Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông của Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho biết các sản phẩm du lịch Tết Nguyên đán năm nay được doanh nghiệp tập trung vào chương trình 2-4 ngày.

"Ngoài các tuyến 'hot' như Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, các tuyến miền Trung, Đông - Tây Bắc cũng khá thu hút. Đặc biệt là các điểm đến mới Miền Tây, nội ngoại thành TP.HCM như sản phẩm Sài Gòn xưa và nay, Tour Biệt động Sài Gòn… cũng được chúng tôi đưa vào các sản phẩm Tết năm nay", bà Thu nói.

Khách đoàn cũng nhộn nhịp

Không chỉ nhóm khách lẻ, khách gia đình, các doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng cho biết khách đặt tour du lịch theo đoàn cũng đang tăng.

Bà Trần Thị Bảo Thu cho hay nhu cầu du lịch dịp Tết Nguyên đán năm nay của du khách bắt đầu sôi động từ cuối năm ngoái, không chỉ ở thị trường khách lẻ mà cả khách đoàn, công ty cho các sự kiện cuối năm của doanh nghiệp.

Tour Về miền Tây ăn Tết của TST Tourist. Ảnh: M.Mẫn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông - marketing Công ty TST Tourist, cho biết khách đang quan tâm tour du lịch Tết rất nhiều. Công ty liên tục nhận được các câu hỏi liên quan tour du lịch Tết.

Theo ông Mẫn, khách đoàn doanh nghiệp đang có dấu hiệu tăng nhanh, nhất là các tour du lịch khởi hành giữa tháng 2/2022 đến giữa tháng 3/2022. Dự kiến trong giai đoạn từ tháng 2-3 sẽ có khoảng từ 3.000 khách xuất phát theo hình thức doanh nghiệp. Số lượng trên chưa bao gồm các đoàn khách tham quan các tuyến tại TP.HCM.

Theo các công ty du lịch lữ hành, tiêu chí an toàn vẫn là quan trọng nhất đối với các tour du lịch Tết. Khách hàng quan tâm nhiều mục tiêu nghỉ dưỡng, thư giãn, không quá nhiều hoạt động tham quan hoặc tập trung ở các điểm vui chơi đông đúc, điểm đến và dịch vụ phải đảm bảo an toàn.

Do đó, khi lên chương trình tour du lịch Tết, các doanh nghiệp phải gia tăng tính an toàn bằng cách áp dụng các quy chuẩn, quy trình an toàn, phù hợp với từng điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng, phương tiện vận chuyển và trong từng hoạt động giao tiếp, phục vụ.

Song song đó, để thích ứng tình hình mới, doanh nghiệp cũng tăng cường tìm kiếm, khảo sát, cho ra đời các tour du lịch Tết mới hơn.