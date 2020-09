TP.HCM: Lễ 2/9 mùa dịch Covid-19, nhà xe gần như "bao chuyến" vì vắng khách

Theo ông Trần Văn Phương – Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự báo sản lượng hành khách đi các tỉnh tại Bến xe Miền Tây dịp Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay giảm 50-55% so với cùng kỳ năm 2019. Để phục vụ hành khách, trong các ngày nghỉ lễ, Bến xe Miền Tây sẽ bán vé ủy thác của các đơn vị vận tải từ 3h30-22h, các đơn vị vận tải tự bán vé 24/24 giờ. Giá vé xe trong dịp lễ 2.9 sẽ không tăng so với ngày thường.