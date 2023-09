Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM chiều ngày 7/9, ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã có giải đáp về việc nhiều người dân thắc mắc hóa đơn tiền điện tháng 8/2023 tăng cao.

Theo ông Kiên, trong những năm qua, lịch ghi chỉ số tính tiền điện của khách được phân theo ngày từ ngày 3 đến 25 hàng tháng, để đảm bảo đủ nguồn nhân lực ghi chỉ số hàng ngày. Hiện nay với công nghệ đã trang bị EVNHCMC đã không còn cử nhân viên đi ghi điện hàng ngày, thay vào đó là ghi điện tự động từ xa hoàn toàn.

Lý giải lý do vì sao người dân than trời với hóa đơn điện tháng 8. Ảnh: EVNHCMC

Để tiếp tục khai thác hiệu quả hơn hệ thống nêu trên, EVNHCMC đã có kế hoạch triển khai ghi chỉ số công tơ vào cuối hàng tháng từ tháng 9/2022. Mục tiêu đến năm 2024 sẽ hoàn tất 100% khách hàng mục đích sinh hoạt, khách hàng mục đích ngoài sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ <50.000 KWh/tháng sẽ chỉ ghi điện 1 ngày vào cuối mỗi tháng.

Theo ông Kiên, riêng trong tháng 8/2023, các Công ty Điện lực, tùy theo khả năng đã triển khai thay đổi ngày ghi điện về cuối tháng cho hơn 400.000 khách hàng thuộc các phiên ghi điện cũ ghi từ ngày 3 đến ngày 20 hàng tháng. Do đó ngày sử dụng điện trong kỳ hóa đơn tháng 8 đối với các khách hàng này tăng thêm từ 11 đến 28 ngày, tương ứng với lịch phát hành hóa đơn và thanh toán cũng dời về đầu tháng 9/2023.



Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nhân Nguyễn

"Một số khách hàng đã thắc mắc vì sao tiền điện tháng 8 tăng nhiều so với tháng trước, nguyên nhân chính là do chuyển ngày ghi điện về cuối tháng nên số ngày sử dụng điện của khách hàng tháng 8 tăng thêm từ 11 đến 28 ngày tùy theo phiên ghi điện cũ. Ngoài ra 1 nguyên nhân khách quan nữa có thể Khách hàng chưa để ý là các ngày trong tháng 8 thời tiết nắng nóng hơn, nên nhu cầu sử dụng điện cũng tăng hơn so với tháng 7. Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình mình trên ứng dụng CSKH-EVNHCMC để rõ hơn", ông Kiên cho biết.

Lãnh đạo EVNHCMC thừa nhận việc thay đổi này gây ra một số bất tiện cho khách hàng. EVNHCMC khẳng định đơn giá và định mức bậc thang vẫn không thay đổi, tính đúng theo quy định hiện hành. Đơn vị này cũng khuyến khích người dân tải và sử dụng ứng dụng CSKH-EVNHCMC để theo dõi và kiểm tra lượng điện tiêu thụ của gia đình.