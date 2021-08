TP.HCM: Mẹ mất, một chiến sĩ công an nén nỗi đau để tiếp tục làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19

Tối 12/8, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Thiếu tá Nguyễn Văn Điền thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, được phân công nhiệm vụ vào tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid–19 tại TP.HCM.

Vào sáng ngày 10/8, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt cầu Phú Long, phường Thạnh Lộc, Quận 12, anh Điền nhận được thông tin về người mẹ vừa qua đời vì bạo bệnh. Vì nhiệm vụ, Thiếu tá Điền không thể về chịu tang mẹ tại quê nhà ở tỉnh Bến Tre.

Chỉ huy Công an Quận 12 thăm hỏi, động viên anh Điền. (Ảnh: CATP)

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an Quận 12 phối hợp cùng Đảng ủy - Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Lộc lập bàn thờ vọng ngay tại trụ sở của công an phường để anh Điền có thể chịu tang mẹ kịp thời.

Ngoài ra, lãnh đạo Quận ủy - Ủy ban Nhân dân quận, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Công an quận và Công an phường Thạnh Lộc trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để chung sức cùng lực lượng công an thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Công an TP.HCM, trong đợt chống dịch này, công an thành phố nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung có không ít trường hợp cán bộ chiến sĩ vì nhiệm vụ mà không thể về chịu tang người thân khi họ đã mất.

Hình ảnh anh Điền bên chiếc bàn thờ chịu tang mẹ, tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình đồng đội. Đây cũng là sự hy sinh, mất mát to lớn của những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Tặng thực phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: CATP)

Trong thời gian qua, Đảng ủy Ban chỉ huy Công an Quận 12 cũng đã thực hiện tốt chương trình công tác dân vận rộng khắp trên địa bàn. Trong đó, trao tặng hơn 500 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; hơn 160 phần quà cho lực lượng chính trị nòng cốt như: cán bộ khu phố, lực lượng dân quân, đoàn viên Đoàn Thanh niên, Hội viên Hội Phụ nữ… và gần 70 phần quà cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện được thực hiện thường xuyên của Công an Quận 12 nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong suốt đợt dịch này.