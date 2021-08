NÓNG: Công an Hà Nội quy định thủ tục mới bắt buộc phải có khi qua chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô

Chiều 12/8, Công an Hà Nội thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Quản lý hành chính (QLHC), Công an Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Phòng QLHC tiến hành triển khai việc "Khai báo di chuyển nội địa (Phòng chống dịch Covid-19)" bằng hình thức quét mã QR code tại địa chỉ Website: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại thông minh khi qua 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

"Người tham gia giao thông khi đi qua các chốt kiểm soát dịch sẽ xuất trình các loại giấy tờ có liên quan như giấy đi đường, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, đồng thời nhân viên y tế tại đây sẽ quét mã QR code thay cho việc khai báo y tế tại chỗ.

Sau khi xuất trình đầy đủ mã QR code và các loại giấy tờ, người tham gia giao thông có thể di chuyển đến địa điểm đã khai báo trên Website trên", Công an Hà Nội thông báo rõ.

Lực lượng Công an xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội) hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông qua chốt kiểm soát. (Ảnh: Thành An).

Công an Hà Nội nhận định, với nguyên tắc "1 cung đường 2 điểm đến", việc khai báo di chuyển giúp cho cho công tác truy vết F0, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP được thực hiện có hiệu quả.

"Các thao tác này tiết kiệm thời gian cho người tham gia giao thông, đồng thời làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch. Vì vậy, Phòng CSGT khuyến khích người dân truy cập Website: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện việc khai báo trên", Công an Hà Nội cho hay.

Cùng ngày, để bảo đảm việc truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chỉ đạo người đứng đầu tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin tất cả người vào - ra tại cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm; người vào - ra, người đến giao hàng tại các chốt kiểm soát của các xã, phường, thị trấn, khu chung cư, khu đô thị, thôn, tổ... phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Các đơn vị, địa phương phải bảo đảm tất cả các trường hợp vào - ra phải được khai báo y tế và cập nhật thông tin lên hệ thống tờ khai y tế của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với trường hợp bị nghẽn mạng, người dân không có thiết bị điện tử, không biết sử dụng thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn hoặc khai báo trên tờ khai, sau đó cập nhật ngay lên hệ thống.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu chưa thực hiện đúng, đủ nội dung chỉ đạo trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 19009095 của Ban Chỉ đạo quốc gia hoặc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để được hướng dẫn.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã QR khi vào - ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức: Khai báo trực tuyến tại đường dẫn https://tokhaiyte.vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng "Vietnam Health Declaration", "Bluezone", "Ncovi" cài đặt trên điện thoại thông minh. Người dân khai báo y tế bằng mã QR khi vào - ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức: Khai báo trực tuyến tại đường dẫn https://tokhaiyte.vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng "Vietnam Health Declaration", "Bluezone", "Ncovi" cài đặt trên điện thoại thông minh. (Ảnh: Văn Nguyễn). Tính đến hết ngày 9/8, trên phạm vi toàn TP, số địa điểm đã đăng ký quét mã QR là 191.872 điểm; 7 ngày vừa qua, trung bình có 141.869 lượt quét/ngày, số lượng người đã quét rất ít so với thực tế, chưa đáp ứng được yêu cầu truy vết nhanh theo đúng chỉ đạo của T.Ư và TP.