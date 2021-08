Phần mềm khai báo y tế của Bộ Công an có gì khác với các phần mềm đã có?

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 11/8, Bộ Công an sẽ quản lý công dân vùng dịch bằng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau thông tin này, nhiều người dân bày tỏ sự bối rối bởi hiện có nhiều nhiều phần mềm có chức năng tương tự đang tồn tại như tokhaiyte, Bluezone... Vậy cần khai báo trên phần mềm nào và phần mềm của Bộ Công an có điểm nào khác biệt?

Ngày 12/8, trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, Đại tá Phùng Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, cho biết, trước thực trạng có nhiều phần mềm ứng dụng về sức khỏe và phòng dịch hiện nay, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ TT-TT xây dựng ứng dụng mang lại nhiều tiện ích nhất cho người dân, đồng thời giúp tiết kiệm tối đa các chi phí trong phòng chống dịch bệnh của Bộ Công an cũng như các đơn vị liên quan. Hiện phần mềm của Bộ Công an và Bộ Y tế chưa được kết nối với nhau.

Đại tá Phùng Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an. Ảnh: CAND

Để khai báo, người dân dùng máy tính, điện thoại có kết nối mạng truy cập vào suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Khai báo xong, công dân sẽ có một mã QR Code dùng được trong 3 ngày để di chuyển qua các chốt.

Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch sẽ được cấp tài khoản để kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR Code tại địa chỉ kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Công an có nhiệm vụ đối chiếu thông tin công dân đã khai báo và "ấn" xác nhận khi họ đi qua chốt.

Trường hợp người dân không có thiết bị kết nối Internet, cảnh sát sẽ đặt bản khai giấy ở các chốt. Sau khi người dân kê khai, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ nhập dữ liệu này lên hệ thống để quản lý thông suốt.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ thống kê tình hình công dân ra, vào vùng dịch hàng ngày; truy vết người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết.

Thông tin này được thông báo về cấp phường, xã nơi công dân đi, đến để quản lý kịp thời đúng thông tin và con người thực tế. Qua đó, truy vết lộ trình di chuyển của công dân dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất và tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch hiện nay.

"Phần mềm này tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú. Người dân chỉ cần khai báo qua phần mềm của Bộ Công an là đủ thông tin cần thiết", Cục trưởng C06 nói.

Hệ thống khai báo của Bộ Công an. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, hiện C06 đã triển khai ứng dụng đến tất cả các địa phương đang thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh, trong giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng việc thực hiện kiểm soát việc ra vào tại các nơi đông người (siêu thị, bến tàu xe), quản lý công dân nhập cảnh và tiến tới sẽ cập nhập các thông tin về tiêm chủng vắc xin Covid-19 lên hệ thống.