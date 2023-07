Trời nắng thì bụi, trời mưa thì ngập, tai nạn xảy ra liên tục

Cách cầu Kênh Lộ khoảng 500m, một đoạn đường Nguyễn Văn Tạo thuộc địa bàn ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, đoạn đường này đã bị hư hỏng trầm trọng nhưng lâu nay không được khắc phục, sửa chữa khiến những hộ gia đình sống bên cạnh và người dân lưu thông qua đây vô cùng cực khổ.

Đoạn đường hư hỏng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Vũ Quyền.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, cho thấy đoạn đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường trải đầy đá mi và xuất hiện nhiều loại hố to, hố nhỏ. Ngoài ra, ngay gần khu vực này, có những chỗ mặt đường chênh cả 10cm với lề đường đất.

Ông Bùi Văn Cam (64 tuổi, ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) sống cạnh đoạn đường này chia sẻ, đường Nguyễn Văn Tạo lmỗi ngày có hàng ngàn xe qua lại. Xét về toàn tuyến, mặt đường khá đẹp, tuy nhiên lại có một đoạn ngắn khoảng 60m ngay khu vực nhà ông bị hư hại từ lâu nhưng không được khắc phục.

"Mấy năm nay ở đây, tôi không dám mở cửa nhà vì quá bụi, trước đó còn tưới nước nhưng sau đó tiền nước tốn quá, chịu không nổi nên đành cam chịu", ông Cam chán nản nói.

Mặt đường xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà. Ảnh: Vũ Quyền

Theo ông Cam, đoạn đường này trời nắng thì bụi, trong khi đó trời mưa thì ngập sâu. Nhiều xe chạy qua đây khi trời mưa, không biết đoạn đường hỏng, đến khi phát hiện hố thì dừng xe gấp, dẫn đến tai nạn liên tục xảy ra.

Ông Cam cho biết, đoạn đường khu vực này thấp hơn xung quanh, mỗi khi mưa, nước không thoát được mà ứ đọng lại, có trường hợp xe đi tạo gợn sóng làm nước tràn vào nhà dân. "Hai tuần trước, có 4 xe tải, mỗi xe chở khoảng 5 khối đá mi đổ vào đoạn đường khiến nó cao hơn chút. Thế nhưng chỉ sau vài cơn mưa, nhiều đoạn đá đã bị trôi mất. Từ đó đến nay, cũng không thấy họ trải thảm nhựa", ông Cam thổ lộ.

Nhiều năm qua, người dân nơi đây cũng như ông Cam, mơ ước tuyến đường này được sửa chữa, nâng cao lên để mọi người bớt khổ. Thế nhưng, đến nay mơ ước này vẫn chưa được thực hiện.

Kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Sầm Quang Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước xác nhận, khoảng 60m đường Nguyễn Văn Tạo tại khu vực ấp 3, đoạn dưới dốc cầu Kinh Lộ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè bị hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên bị ngập. Ngoài ra, trên mặt đoạn đường trên có nhiều ổ gà gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

Ông Bùi Văn Cam chỉ vào khu vực nước sẽ ngập khi trời mưa. Ảnh: Vũ Quyền.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, đoạn đường này nằm trong phạm vi gói thầu xây lắp 4 thuộc dự án xây dựng cầu Kênh Lộ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư và Công ty TNHH xây dựng giao thông Minh Thư thi công.

"Đoạn đường này thường xuyên xuống cấp, hư hỏng do thấp trũng và bị ngập nước do triều cường hoặc trời mưa. Phần lớn đoạn đường này chưa được đầu tư đúng chuẩn, chưa được thảm nhựa nóng mà chỉ được dậm vá bằng đá 4 hoặc đá mi do nằm giữa hai dự án cầu Kênh Lộ và cầu Tắc Lầu", Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho hay.

Cũng theo ông Tính, UBND xã Hiệp Phước đã nhiều lần kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có liên quan sớm khảo sát sửa chữa đoạn đường trên nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng đã có văn bản nhắc nhở (lần 8) đến Công ty TNHH xây dựng giao thông Minh Thư và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học GTVT (đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra) khắc phục tình trạng hư hỏng nêu trên. Tuy nhiên, đến nay đoạn đường trên vẫn chưa được sửa chữa.

UBND xã cũng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, thực hiện sửa chữa đoạn đường này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.