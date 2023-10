Vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Sáng 1/10, bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận với phóng viên Dân Việt về việc trường hợp bệnh nhân nguy kịch trong vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 đang được điều trị tại đây đã ngưng thở vào sáng sớm nay.

Theo đó, bà Phạm Thị Mốt (45 tuổi) là nạn nhân có tình trạng nặng nhất trong số 4 nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sau gần 1 ngày được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, đến 5h30 sáng nay, bà Mốt đã không thể qua khỏi. Như vậy, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 20 đã tăng lên 5 người.

Đoàn kiểm tra Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 20 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: NT

Riêng các trường hợp còn lại, trong đó có chị Bùi Thị Thu Huyền (18 tuổi, con gái bà Mốt) được các y, bác sĩ chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân trái. Trường hợp bà Giang Thị Ba (64 tuổi) được chẩn đoán bị sốc mất máu, giập phổi, gãy cánh tay trái, gãy hở cẳng chân phải. Còn anh Lê Cảnh Thiện (30 tuổi) sốc mất máu do vỡ lách, suy hô hấp do tràn khí - máu màng phổi.

Tất cả các trường hợp này đều đang được bệnh viện tiếp tục theo dõi sức khoẻ và điều trị.

Đề nghị kiểm tra dữ liệu hành trình tất cả xe khách trên Quốc lộ 20

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 xảy ra vào rạng sáng 30/9, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp cung cấp toàn bộ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của tất cả xe khách và xe tải chở hàng hóa có gắn thiết bị hành trình lưu thông trên Quốc lộ 20 nhằm giúp cho công an tiến hành kiểm tra.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20. Ảnh: KN



Ông Hùng cho rằng việc đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp toàn bộ dữ liệu các xe chở khách, xe chở hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 20 sẽ giúp cho Công an tỉnh Đồng Nai và Công an Lâm Đồng có thể xem xét quá trình lưu thông cũng như việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Từ đó, kịp thời điều chỉnh, bố trí thời gian tuần tra, xử lý vi phạm chuẩn xác hơn, nhất là ban đêm.

Song song đó, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai phải khám nghiệm chiếc xe ô tô 16 chỗ, trích xuất dữ liệu thiết bị hành trình của xe này xem có dấu hiệu của việc tắt hay bật thiết bị giám sát. Ngoài ra, cũng cần phải điều tra rõ xem các hành khách trên xe có thắt dây an toàn hay không.

Trong buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tuyến Quốc lộ 20 tồn tại rất nhiều bất cập như chưa có hệ thống camera giám sát giao thông của lực lượng công an, nhiều đoạn đường qua khu dân cư chật hẹp không đảm bảo cho các loại xe lưu thông. Trong khi đó, tuyến đường này lại không có dải phân cách, mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, vì vậy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 30/9 đã là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến xe khách Thành Bưởi. Trước đó, vào tháng 7/2023, tài xế xe khách Thành Bưởi cũng đã cho xe vượt trái trên Quốc lộ 20 (đoạn qua địa phận huyện Thống Nhất) và đã tông vào xe máy chạy hướng ngược lại khiến 2 anh em ruột trong cùng gia đình là anh N.K.H. và N.V.Đ. tử vong ngay tại chỗ. Hiện vụ tai nạn này vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, tính từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 8 trường hợp tài xế xe Thành Bưởi vì vi phạm vượt quá tốc độ. "Sắp tới đây, chúng tôi sẽ mời chủ nhà xe Thành Bưởi lên làm việc để chủ nhà xe quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đồng thời, cũng sẽ mở rộng điều tra xác định rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi", đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh. Đối với nhà xe Thành Bưởi vi phạm, Công an tỉnh Đồng Nai có quan điểm là sẽ cương quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm và không có can thiệp.