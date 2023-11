Chuyển vụ Công ty Thành Bưởi trốn thuế, gây tai nạn nghiêm trọng sang cơ quan công an

Theo đó, các cơ quan báo chí đề nghị nhà chức trách làm rõ vì sao nhà xe Thành Bưởi vi phạm trắng trợn và ngang nhiên nhiều năm như thế nhưng không bị xử lý? Có hay không việc các cơ quan quản lý nhà nước như Sở GTVT TP.HCM, Sở GTVT Lâm Đồng buông lỏng quản lý để nhà xe này ngang nhiên vi phạm pháp luật?

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nói do xe dù, bến cóc xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, có phải Sở coi vi phạm ở TP.HCM là đương nhiên?

Bên cạnh đó, báo chí có điều tra và phản ánh việc Công ty Thành Bưởi trốn thuế, vậy có hay không việc trốn thuế của Công ty Thành Bưởi, ai chịu trách nhiệm về vấn đề này và có truy thu được khoản thất thoát thuế hay không?

Thông tin về vụ việc này, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thực hiện nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an TP.HCM căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc. Công an TP.HCM đã phối hợp với một số đơn vị liên quan làm rõ vi phạm, đồng thời tiến hành khám xét trụ sở, chi nhánh và các địa điểm liên quan tại TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng để làm rõ vi phạm của công ty Thành Bưởi.

Mục tiêu của chúng ta là giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của người dân cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội.

"Bộ Công an đang tiếp tục làm, có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ GTVT và Bộ Tài chính", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Cũng trả lời về vụ việc này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Công ty Thành Bưởi kinh doanh chủ yếu vận tải hành khách, vận tải hàng hóa theo hợp đồng trên các tuyến chính TP.HCM - Lâm Đồng và Lâm Đồng - Cần Thơ. Công ty Thành Bưởi có hai chi nhánh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và Phan Thiết (Bình Thuận).

Về tình hình kê khai nộp thuế, Thành Bưởi kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan Thuế TP.HCM, thực hiện khai Thuế GTGT, Thuế TNCN. Tại Lâm Đồng, hoạt động của chi nhánh Lâm Đồng thì Thành Bưởi đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 7/2022.

Lực lượng chức năng kiểm tra trụ sở Công ty Thành Bưởi chiều 26/10. Ảnh: VGP

Trong thời gian gần đây, qua tổng hợp, giám sát Công ty đã có nhiều hoạt động kê khai bổ sung, điều chỉnh 24 hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN tại Cục Thuế TP.HCM tại các năm 2019, 2020, 2021, 2022. Công ty có phát sinh, phải nộp số tiền thuế tăng thêm, cụ thể, Thuế GTGT năm 2019 tăng thêm 1 tỷ 991 triệu đồng; năm 2022 tăng thêm 2 tỷ 763 triệu. Thuế TNDN năm 2019 tăng 8 tỷ 416 triệu; năm 2020 3 tỷ 607 triệu; năm 2022 tăng 267 triệu.

Từ 10/10/2023 đến 31/10/2023, Công ty đã nộp số tiền 21 tỷ 457 triệu vào ngân sách nhà nước tại Cục thuế TP.HCM

Về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Cục thuế TP.HCM và Cục thuế Lâm Đồng đã thực hiện 7 cuộc thanh tra từ 2013-2021. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị tăng số thu, nộp ngân sách 1 tỷ 437 triệu do có hành vi kê sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Về vấn đề Công ty có hay không hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế, qua thực hiện công tác quản lý, Cục thuế TP.HCM phát hiện Thành Bưởi có dấu hiệu chi trả cho nhiều người lao động số tiền nhiều hơn số tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp kê khai, quyết toán Thuế TNCN. Hành vi này dẫn đến việc trốn thuế, làm giảm số thuế phải nộp theo thực tế.

"Căn cứ vào các quy định có liên quan, Cục thuế TP.HCM đã chuyển các hồ sơ này sang cơ quan công an của TP.HCM để thực hiện điều tra theo quy định pháp luật. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng Cục thuế, các cơ quan thuế có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ, xác định trách nhiệm của công ty Thành Bưởi cũng như các đối tượng liên quan" Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay.

Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Đ.X

Trước đó, chiều 26/10, Sở GTVT TP.HCM có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi (Nhà xe Thành Bưởi).

Theo đó, trong kết luận này, Sở GTVT TP.HCM cho biết nhà xe Thành Bưởi không vào bến để đón, trả khách mà thực hiện việc này tại văn phòng công ty. Ngoài ra, một số xe chạy hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển.

Ngoài ra, trong kết luận thanh tra của Sở GTVT, nhà xe Thành Bưởi còn vi phạm về phương tiện và quản lý phương tiện khi Công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ của Công ty.



Công ty không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện (số chuyến trong tháng, số chuyến xe lũy kế) trên phần mềm nội bộ quản lý phương tiện của Công ty.

Về kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, qua thanh tra cho thấy có nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục (quá 4 giờ) và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày (quá 10 giờ) theo quy định khoản 1 Điều 65 Luật Giao thông đường bộ.

Về quy trình đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông, công ty này không thực hiện đúng Quy trình đảm bảo an toàn giao thông của Công ty xây dựng.