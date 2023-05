TP.HCM nâng chất điểm đến, sản phẩm du lịch theo tiêu chuẩn Asean

Ngày 31/5, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức “Hội nghị triển khai Tiêu chuẩn du lịch Asean”, giới thiệu các tiêu chuẩn du lịch Asean hiện nay trong các lĩnh vực lưu trú, du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch bền vững… tới các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.



Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, TP.HCM được biết đến là một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch sôi động nhất cả nước và thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

TP.HCM đang hướng đến việc đưa các cơ sở lưu trú, cơ sở du lịch, điểm đến, sản phẩm du lịch đạt Tiêu chuẩn du lịch Asean. Ảnh: Hồng Phúc

Hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã có sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực, thường xuyên nâng cấp các dịch vụ tiện ích để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Tuy nhiên, để thích ứng xu thế phát triển chung của khu vực và quốc tế, việc chuẩn hóa dịch vụ là rất cần thiết trong lộ trình phát triển, nâng cao chất lượng điểm đến của TP.HCM.

Theo bà Hiếu, một trong những giải pháp tiên quyết để triển khai là học tập và áp dụng mô hình của Tiêu chuẩn du lịch Asean cho ngành du lịch TP.HCM.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho rằng việc áp dụng tiêu chuẩn du lịch Asean như tiêu chuẩn an ninh, an toàn, vệ sinh và môi trường sẽ đảm bảo chất lượng và an toàn cho du khách.

Các doanh nghiệp du lịch áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn du lịch Asean trong việc thiết kế, xây dựng sẽ tạo sự tin tưởng cho khách du lịch. Đồng thời, việc áp dụng rộng rãi Tiêu chuẩn du lịch ASEAN sẽ tạo ra một môi trường du lịch tốt nhất, đảm bảo cho du khách được trải nghiệm thoải mái và an tâm khi tham gia các hoạt động du lịch tại thành phố.

Trải nghiệm các hoạt động bản địa của cộng đồng địa phương là một trong những tiêu chí quan trọng của bộ Tiêu chuẩn du lịch ASEAN. Ảnh: H.P

Ngoài ra, việc áp dụng Tiêu chuẩn du lịch ASEAN sẽ giúp đảm bảo rằng các hoạt động du lịch tại thành phố được thực hiện một cách bền vững và nâng tầm hội nhập quốc tế. Tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu về quản lý và giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách bền vững và xử lý chất thải một cách hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và duy trì sự cân bằng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo ngành du lịch TP.HCM đề nghị mỗi doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch về thời gian và lộ trình áp dụng Tiêu chuẩn du lịch ASEAN; xây dựng giải pháp giải quyết những khó khăn còn tồn tại để tập trung nâng cao chất lượng, nâng tầm ảnh hưởng của sản phẩm, dịch vụ và ngành du lịch.