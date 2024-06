TP.HCM: Nắng gắt, oi bức vào giữa trưa sẽ tiếp tục kéo dài nhiều ngày nữa dù đã vào mùa mưa

Dù đã chính thức bước vào mùa mưa, nhưng khoảng 1 tuần qua thời tiết tại TP.HCM vẫn nắng nóng oi bức, nhất là buổi trưa. Dự báo oi bức sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua (3/6) thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 36 độ C, thấp nhất là 28 độ C; độ ẩm thấp nhất hôm qua 47%, cao nhất 94%. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 36.9 độ C, nhiệt độ thấp nhất 27.7 độ C.

Đang mùa mưa, TP.HCM vẫn nắng gắt vào giữa trưa. Ảnh: Q.D

Số liệu mưa ngày và đêm hôm qua tại Long Khánh (Đồng Nai) là 2.5mm, Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) là 0.6mm, U Minh (Cà Mau) là 16.2mm. Trong khi đó tại TP.HCM không ghi nhận được lượng mưa của ngày và đêm.

Trong hôm nay (4/6), Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, trời nắng, không mưa; nhiệt độ lúc 8 giờ 00 là 31 độ C, độ ẩm 79%, gió Tây 3m/s.

Vùng phía Bắc và Đông Bắc TP.HCM (gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức) có mây thay đổi, ngày nắng nóng. Chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, độ ẩm từ 47-94%, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Vùng Đông Nam TP.HCM, gồm huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè có mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, độ ẩm từ 50-94%, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Từ giờ đến chiều, xu thế thời tiết tại TP.HCM, miền Đông và miền Tây Nam bộ có rãnh áp thấp có trục vắt qua Nam đồng bằng Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh có trục vắt qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trên vùng biển phía đông Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Thời tiết Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng, nhiều nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong 48 đến 72 giờ tới, thời tiết Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng giảm khiến cho nắng nóng thu hẹp trên khu vực. Chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Đêm có mưa vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.