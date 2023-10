Ngày 21/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 1 tài xế xe ôm bị đâm gục trên đường Mai Chí Thọ, phường An Phú.



Khoảng 18h30 ngày 20/10, anh N.T.L (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) được cho đứng chờ khách trên đường Mai Chí Thọ đoạn giao với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây,.

Khu vực nơi anh L bị tấn công.

Lúc này, có 2 nam thanh niên đi trên một xe máy chạy đến, tiếp cận anh L. Sau đó, anh L. được cho là bị nhóm này tấn công, 1 trong 2 đối tượng đã dùng hung khí đâm vào người khiến anh L. gục tại chỗ.

Anh L. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Riêng 2 đối tượng gây án đã lên xe tẩu thoát.

Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường An Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Cao Trung (2 anh em, làm nghề tài xế xe ôm công nghệ).

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội và động cơ gây án là do mâu thuẫn tranh giành khách.