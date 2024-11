TP.HCM: Người đàn ông say xỉn lái ô tô, cự cãi với người đi đường không phải là công an TP.HCM: Người đàn ông say xỉn lái ô tô, cự cãi với người đi đường không phải là công an

Một người đàn ông say xỉn, lái ô tô chạy trên đường rồi cự cãi với người tham gia giao thông, một số thông tin cho rằng người này là cán bộ công an, tuy nhiên, qua xác minh, người vi phạm không phải là công an.