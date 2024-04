Người đàn ông say xỉn tấn công cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 3/4, nguồn tin cho biết, Công an TP.Cà Mau đang điều tra, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của ông L.P.N. (48 tuổi, ngụ phường 5).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng hơn 22h tối 1/4, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Cà Mau tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Cà Mau.

Ảnh minh họa

Khi đến ngã tư Phan Ngọc Hiển - Hùng Vương thuộc phường 5, TP.Cà Mau, lực lượng chức năng phát hiện ông N. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69F6... lưu thông trên đường có biểu hiện dùng rượu, bia, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, ông N. không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục cho xe chạy đến đối diện cổng trụ sở cảnh sát cũ, sau đó xuống xe.

Lúc này, khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì người này bất ngờ bỏ chạy thẳng đến nhà mở cửa. Khi bị một chiến sĩ công an ngăn lại, ông N. đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chiến sĩ này.

Người đàn ông sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao cho Công an phường 5 xử lý.

Được biết, kết quả nồng độ cồn của đối tượng ở mức 0,682mg/l khí thở.