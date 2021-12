TP.HCM: Người lớn tuổi được công an đến tận nhà làm căn cước công dân gắn chip

Ông Phạm Thanh Thỏa (Cảnh sát khu vực, Công an phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của BCA làm CCCD gắn chip cho người dân trên địa bàn phường, từ ngày 18/12, tổ công tác Công an quận đã phối hợp với Công an phường 5 xuống tận nhà làm CCCD cho người lớn tuổi. Ban chỉ huy phường cũng đã chỉ đạo cho Công an khu vực lên danh sách trước đó và tổ công tác xuống tận nơi đổi CCCD theo yêu cầu của người dân.