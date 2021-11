Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đảm bảo tiến độ trả thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Ngày 26/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 11/2021.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, trong tháng 11, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phương án của Bộ Công an về tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch Covid-19;

Tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật tài sản, đánh bạc; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, xuyên quốc gia về ma túy, đánh bạc, mua bán người...

Qua đó, các đơn vị đã điều tra, khám phá 2.988 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 91,94%), bắt 5.839 đối tượng; triệt phá 50 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 393 vụ, 1.895 đối tượng cờ bạc.

Điển hình như Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet tại Hà Nội quy mô 30.000 tỉ đồng...

Bên cạnh đó, công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ, tham nhũng. Trong đó có các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dự luận xã hội quan tâm.

Đường dây đánh bạc trên mạng internet quy mô 30.000 tỉ đồng do Hà "Miên" cầm đầu bị triệt xoá. Ảnh: CACC

Đồng thời, tập trung triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp; đã phát hiện 1.468 vụ, 2.418 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 62 kg heroin, hơn 205 kg và 126.799 viên ma túy tổng hợp...

Cùng với đó, lực lượng Công an nhân dân đã thúc đẩy triển khai các phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phòng, chống dịch Covid-19...

Đã kiểm tra 10.505 lượt cơ sở đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện 195 vụ, 314 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, xe chở quá tải, quá khổ và phòng, chống đua xe trái phép; đã xử lý 216.321 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 218 tỉ đồng, tạm giữ 29.560 phương tiện.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương 24.490 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong tháng 11.2021.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12.2021, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, chủ động dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp; giữ vững an ninh mạng, an ninh nội địa, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh các địa bàn chiến lược...

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội, nhất là dịp cuối năm, đón Tết Nguyên đán; chủ động các phương án phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các phương án của Bộ về tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch bệnh Covid-19; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm.

Tập trung hoàn thành mục tiêu giảm 5% tội phạm về trật tự, an toàn xã hội so với năm 2020 và mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh đó bộ trưởng yêu cầu, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm bảo chất lượng và tiến độ trả căn cước công dân gắn chip cho người dân; tiếp tục thúc đẩy triển khai phần mềm VNEID ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm tra toàn diện cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trong toàn quốc; triển khai cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.