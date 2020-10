TP.HCM: Người phụ nữ dùng vàng dỏm cầm cố, lừa hơn 200 triệu đồng của chủ tiệm vàng

Ngày 27/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ hình sự với Dương Thị Bích Liên (SN 1986, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, công an đang truy bắt đồng bọn của Liên là Đặng Văn Quý (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang).

Bình luận 0

Theo điều tra, trưa 17/10, anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1977, là vợ anh Vinh) là chủ tiệm vàng Diễm Phúc ở đường An Dương Vương, KP.5, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM đang ở trong tiệm. Lúc này, 1 người phụ nữ mang 1 sợi dây chuyền vàng, 1 vòng đeo tay đi vào nói cầm với giá 67 triệu đồng. Nghi vấn về số vàng trên nên vợ chồng anh Vinh tìm cách giữ người và báo công an. Công an có mặt đưa người phụ nữ cùng số vàng về trụ sở. Qua làm việc, người này khai báo tên là Liên và thừa nhận hành vi dùng vàng "dỏm" để đi cầm cố lừa đảo. Liên tại cơ quan công an. Tang vật thu giữ. Theo đó, Liên khai có quen biết với Quý. Khoảng tháng 4/2020, Quý cùng Liên cầm 1 chiếc lắc vàng "dỏm" với giá 40 triệu đồng cho tiệm cầm đồ ở tỉnh Tiền Giang. Liên được Quý trả công 2 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau, Quý nhờ Liên vào tiệm vàng này cầm 1 sợi dây chuyền giả thì bị chủ tiệm phát hiện báo công an. Sau đó, người thân Liên bảo lãnh ra ngoài thì Liên bỏ tỉnh Tiền Giang lên TP.HCM. Đển tháng 9/2020, Liên và Quý lại gặp nhau và rủ nhau tiếp tục dùng thủ đoạn dùng vàng "dỏm" đi cầm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 14/9, Quý mua 1 vòng đeo tay bằng vàng với giá 26,5 triệu đồng của 1 tiệm vàng. Sau đó, Quý chở Liên tới tiệm vàng Diễm Phúc cầm số vàng trên với giá 21 triệu đồng. Dù lỗ vốn nhưng cả 2 làm như vậy để quan sát xem người của tiệm vàng có máy kiểm tra vàng hay không. Sau khi kiểm tra thì phát hiện tại đây không có máy nên lên kế hoạch dùng vàng "dỏm" cầm cố tại đây. Ngày 16/9, Quý chở Liên tới gần tiệm vàng Diễm Phúc rồi dừng lại đưa cho Liên 1 sợi dây chuyền vàng. Liên đi vào gặp chị Vân nói tên là Chi và muốn cầm sợi dây chuyền vàng. Chị Vân đồng ý cầm với giá 43 triệu đồng thì Liên lấy tiền đi ra lên xe Quý. Sau khi đi ăn trưa cả 2 quay lại tiệm vàng. Lúc này, Liên ở ngoài tiệm vàng, Quý đi xe máy vào tiệm. Tại đây, Quý đưa ra 1 chiếc lắc vàng và cầm với giá 43 triệu đồng. Lấy được tiền Quý lấy xe chạy ra chở Liên tẩu thoát. Số tiền cầm được vàng "dỏm" cả 2 chia nhau mỗi người 43 triệu. Quý hẹn với Liên khi nào có vàng "dỏm" thì báo trước 1 ngày để sắp xếp cùng nhau đi lừa đảo bằng thủ đoạn trên. Tối 22/9, Quý hẹn Liên ở nhà trọ quận 7 để tiếp tục đi lừa đảo bằng thủ đoạn trên với tiệm vàng Diễm Phúc. Trưa 23/9, Quý chở Liên tới gần tiệm vàng này rồi Liên đi bộ vào gặp anh Vinh là chủ tiệm để cầm 1 chiếc lắc vàng, 2 vòng đeo tay với giá 90 triệu đồng. Lấy được tiền, Liên đi ra lên xe Quý và cả 2 chở đi ăn trưa. Tang vật thu giữ. Sau đó, Quý chở Liên quay lại gần tiệm vàng này. Quý cầm 1 lắc vàng đi vào gặp chủ tiệm và cầm được với giá 44 triệu đồng. Quý đi ra rồi cả 2 tẩu thoát, số tiền cầm được cả 2 chia nhau mỗi người được 67 triệu đồng. Trưa 17/10, Quý chở Liên tới tiệm vàng Diễm Phúc để tiếp tục thực hiện kế hoạch lừa đảo như trên. Liên mang 1 sợi dây chuyền, 1 vòng đeo tay đi vộ vào gặp vợ chồng anh Vinh chị Vân để cầm với giá 67 triệu đồng. Do nghi ngờ nên 2 vợ chồng chủ tiệm vàng đã báo cho công an. Bằng thủ đoạt trên, cả 2 đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 220 triệu đồng của tiệm vàng ở quận Bình Tân. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Quý và Liên liên hệ Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân hoặc số điện thoại 0283. 7560.136 gặp điều tra viên Phạm Văn Thái để trình báo. Riêng Quý hiện còn lẩn trốn, nên sớm ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng. Chia sẻ