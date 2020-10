TP.HCM: Nông nghiệp phát triển đúng định hướng, năng suất lao động gấp hơn 3 lần cả nước

Theo đó, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kinh tế TP.HCM tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế TP.HCM đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo trước đại hội.

Các ngành dịch vụ phát huy hiệu quả vai trò là ngành mũi nhọn, phát triển đúng định hướng, đạt kết quả cao cả về quy mô và năng suất, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,84%, ước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,59%/năm. Giá trị gia tăng dịch vụ chiếm tỷ trọng bình quân 33% toàn ngành, đứng đầu cả nước.

Ngành công nghiệp tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,70%/năm, ước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5,51%/năm, giá trị tăng thêm công nghiệp chiếm 17,93% GRDP, đứng đầu cả nước.

Trong khi đó, ngành nông nghiệp phát triển đúng định hướng nông nghiệp đô thị hiện đại. Năng suất lao động gấp hơn 3 lần cả nước, tập trung vào các ngành nông nghiệp, công nghệ cao, công nghệ sinh học. Năng suất lao động tăng bình quân giai đoạn 2016 -2019 đạt 21,1%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 23%/năm.

Về quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, nhiệm kỳ qua, TP.HCM luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố. Chủ động phòng ngừa, triệt phá mọi âm mưu, hành động phá hoại gây mất ổn định chính trị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Lễ đón đoàn tàu đầu tiên của dự án metro số 1 là một sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

TP.HCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, củng cố các mặt công tác quốc phòng - an ninh, phương án, kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Các lĩnh vực an ninh nội bộ, văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn - đô thị được quan tâm lãnh đạo, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" và tình hình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác tôn giáo có nhiều chuyển biến mới.

TP.HCM đã kịp thời xử lý các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, đập tan âm mưu "cách mạng màu", "cách mạng đường phố" trên địa bàn thành phố, ngăn chặn có hiệu quả việc hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập.