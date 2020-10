Đại tướng Lương Cường: Chú ý đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27/10, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề "Xây dựng hệ Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước".



Quang cảnh Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng dự đại hội, có các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 349 đại biểu đại diện cho gần 20.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Theo báo cáo chính trị do ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ninh Thuận đã khai thác có hiệu quả nhiều tiềm năng lợi thế. Nhiều nhóm chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm. 4.675 đảng viên mới được kết nạp, đạt hơn 136% chỉ tiêu… Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đại tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đai tướng Lương Cường biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và cán bộ nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông cũng đề nghị Đại hội cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những hạn chế, để từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lương Cường đề nghị Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là then chốt. Trong đó, công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Đẩy mạnh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận cao nhất trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh, lấy kinh tế biển là động lực; phát triển năng lượng, du lịch là khâu đột phá và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút nhiều nguồn lực đầu tư năng lượng sạch, du lịch đẳng cấp cao. Từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu và phát triển du lịch, nhất là đối với các sản phẩm đặc thù, có lợi thế của tỉnh như: Nho, táo, tỏi, dê, bò, cừu, măng tây xanh... Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án năng lượng gắn với đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng lưới điện truyền tải để xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, nhưng phải bảo đảm đúng với quy định của pháp luật.

Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, để có tỷ lệ và cơ cấu phù hợp, chất lượng, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 tiếp tục làm việc đến ngày 28/10.