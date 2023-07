TP.HCM: Phân khúc căn hộ cao cấp vẫn "chiếm sóng" nguồn cung thời gian tới

Nhiều dự án căn hộ cao cấp tại TP.HCM

Những năm qua, thị trường bất động sản tại TP.HCM luôn là tâm điểm thu hút hàng loạt các nhà đầu tư từ Bắc tới Nam đổ tiền vào các dự án thuộc nhiều phân khúc như: Căn hộ, nghỉ dưỡng, đất nền, biệt thự nhà phố. Trong đó, phân khúc căn hộ đang là một trong những sản phẩm được giới đầu tư ưu tiên quan tâm.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea), từ đầu năm 2020 đến nay, các chủ đầu tư trên địa bàn TP.HCM ít tập trung vào phát triển chung cư phân khúc bình dân, mà thay vào đó là xây dựng hàng loạt các dự án căn hộ, cao ốc văn phòng căn hộ hạng sang. Nguyên nhân là vì tính pháp lý của một số dự án cũng như khả năng sinh lợi nhuận của căn hộ giá rẻ không đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.

Hàng loạt dự án căn hộ cao cấp đang được chào bán tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Ghi nhận thực tế của Dân Việt cho thấy, hiện nay các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Novaland, Masterise, Phát Đạt, Bamboo Group... đang xây dựng và phát triển nhiều dự án chung cư cao cấp. Giá bán các căn hộ này dao động mức trên dưới chục tỷ đồng, nhưng vẫn có khách mua.

Đơn cử, căn hộ cao cấp The Grand Manhattan (đường Cô Giang, quận 1) có giá bán dao động từ 150-210 triệu/m2; dự án căn hộ The Marq của chủ đầu tư Hongkong Land đang được rao bán mức 160-240 triệu/m2; dự án Grand Marina Saigon của chủ đầu tư Masterise Home có giá trên 400 triệu/m2; dự án One Central Saigon cũng của Masterise Home có giá trên 530 triệu/m2...

Ông Tấn Thành (45 tuổi, nhà đầu tư) cho biết lý do căn hộ cao cấp vẫn hút khách là vì thị trường không có nhiều sự lựa chọn cho người mua. Phân khúc nhà giá rẻ, nhà bình dân dường như biến mất trên thị trường trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh đó, căn hộ cao cấp thường đi kèm nhiều tiện ích, giá trị cao nên đảm bảo sức hút với người mua.

Căn hộ cao cấp vẫn duy trì sức hút

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) trong quý II/2023, cả nước ghi nhận hơn 200 dự án nhà ở đang mở bán, hầu hết là dự án trong các giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm.

Nguồn cung căn hộ cao cấp vẫn "chiếm sóng". Ảnh: Gia Linh

Trong đó, phân khúc căn hộ trung cấp (25-50 triệu/m2) và cao cấp (50-80 triệu/m2) tiếp tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới trong quý, chiếm lần lượt 53% và 34% tổng nguồn cung căn hộ đang mở bán. Đáng chú ý, thị trường hầu như không có căn hộ bình dân (dưới 25 triệu/m2). Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019.

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm cho thấy nguồn cung căn hộ tại TP.HCM tiếp tục sụt giảm với chỉ hơn 4.100 căn, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn số lượng căn hộ mở bán mới đến từ phân kỳ tiếp theo của các dự án đã mở bán giai đoạn trước, chiếm tới 65% tổng nguồn cung mới trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, tiêng trong quý II, không có dự án mới nào được mở bán. Chỉ có phân khúc cao cấp và trung cấp ghi nhận nguồn cung mới. Trong đó, phân khúc cao cấp giảm 12% số lượng mở bán mới trong 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng cuối năm 2022, và chỉ bằng 28% số lượng mở bán mới của giai đoạn cùng kỳ năm trước.

Thị trường TP.HCM vắng bóng căn hộ bình dân, nhà giá rẻ. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS cho biết thị trường căn hộ tuy hạn chế về nguồn cung nhưng đã có những dấu hiệu tích cực về lượng tiêu thụ. Theo đó, trong quý II, lượng tiêu thụ căn hộ đạt khoảng 3.704 giao dịch, xấp xỉ 18% tổng cung mở bán mới. Tuy chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng đã tăng hơn 30% so với quý I.

Lượng giao dịch phục hồi nhẹ trước hàng loạt các biện pháp hỗ trợ quyết liệt của Chính phủ và động thái giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng. Đáng chú ý, căn hộ cao cấp vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong lượng giao dịch toàn phân khúc khi chiếm tới 40%, căn hộ trung cấp chiếm 35% trong khi lượng tiêu thụ căn hộ bình dân chỉ ở mức 1%.

Chỉ tịch VARS dự báo trong 6 tháng cuối năm, nguồn cung sẽ được cải thiện dần và rõ nét hơn từ quý III. Dự kiến, 28.000 sản phẩm trong quý III và trên 30.000 sản phẩm trong quý IV được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, thị trường sẽ dần ổn định, cùng với niềm tin của khách hàng được củng cố, nguồn hàng được cải thiện sẽ giúp làm tăng lực cầu bất động sản nhà ở.