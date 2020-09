TP.HCM: Phát hiện 33 "dân chơi" dương tính với chất ma tuý ở 2 quán karaoke

Ngày 14/9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang lập hồ sơ, xử lý với 33 "dân chơi" gồm 21 nam và 12 nữ bị phát hiện dương tính với ma túy trong 2 quán karaoke tại khu vực.

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Tân tiếp tục kiểm tra với quán karaoke Phan Anh nằm ở phường Bình Trị Đông. Dù đã sang ngày mới, nhưng trong quán vẫn còn nhiều phòng có khách vui chơi.

Quán karaoke Win nơi công an kiểm tra.

Kiểm tra nhiều phòng của quán công an phát hiện hàng chục dân chơi nghi sử dụng ma tuý, nên đưa về trụ sở. Qua test nhanh, công an phát hiện 15 "dân chơi" (11 nam, 4 nữ) dương tính với chất ma tuý.

Qua kiểm tra, công an phát hiện có 33 "dân chơi" dương tính với chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 23h 45 ngày 13/9, , trinh sát Công an quận Bình Tân đã tiến hành ập vào kiểm tra quán karaoke Win nằm ở đường số 8, phường Bình Trị Đông B. Thời điểm kiểm tra, bên trong quán vẫn còn nhiều phòng hoạt động.

Tại 3 phòng của quán, công an phát hiện có hàng chục "dân chơi" có biểu hiện sử dụng ma tuý. Công an đã tiến hành lập biên bản đưa 28 "dân chơi" về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có 18 "dân chơi" (10 nam, 8 nữ) dương tính với chất ma tuý.