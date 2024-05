TP.HCM sẽ có 50% xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa

Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới TP.HCM năm 2024

Thời gian qua, TP.HCM có 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau đó, TP.HCM có 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và 5/5 huyện được Thủ tướng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; ngành nông nghiệp phát triển nông thôn TP.HCM tiếp tục tập trung thực hiện cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn liền xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Minh Hiệp - Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP.HCM cho biết, điều quan trọng trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con ở nông thôn.

Đường giao thông nông thôn ở huyện Bình Chánh. Ảnh: Mạnh Hùng

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với nhiều điểm mới.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong phát triển nông thôn sẽ phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Nông thôn TP.HCM phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nông dân và cư dân nông thôn TP.HCM có trình độ, nếp sống văn minh, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao; giữ vững vị thế, vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thành phố.

TP.HCM sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó có kinh tế nông nghiệp số, kinh tế nông nghiệp chia sẻ và kinh tế nông nghiệp tuần hoàn.

Mô hình nông nghiệp tuần hoàn của nông dân huyện Củ Chi. Ảnh: Mạnh Hùng

Thành phố hỗ trợ phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giúp doanh nghiệp, HTX nông nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao kỹ năng và kiến thức về thị trường đạt tiêu chí Thương hiệu Vàng nông nghiệp Thành phố, các tiêu chí chứng nhận OCOP và các chứng nhận khác.

Đặc biệt, TP.HCM thực hiện triển khai Chương trình, bộ tiêu chí nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa của vùng nông thôn Thành phố; thực hiện xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh và nông thôn mới thương mại điện tử.

Chỉ tiêu cụ thể, TP.HCM rà soát, triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung, hoạt động đảm bảo 50% xã (28 xã) đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2021-2025; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024; và 28 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao trở lên.