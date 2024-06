TP.HCM sẽ vận chuyển hành khách đến sân bay Long Thành bằng tàu cao tốc

3 phương án vận chuyển khách

Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có ý kiến góp ý đề xuất phương án vận tải khách bằng đường thủy kết nối TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang thi công, dự kiến khai thác vào năm 2026.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã giao Phòng Quản lý đường thủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý đường thủy và Cảng vụ Đường thủy nội địa rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng luồng tuyến, cảng, bến thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa đề xuất các phương án vận tải hành khách bằng đường thủy.

Theo đó, có 3 phương án vận tải hành khách bằng đường thủy, kết nối vận tải hành khách đường bộ đến sân bay Long Thành.

Bến tàu cao tốc Bạch Đằng. Ảnh: B.Đ

Phương án 1, vận chuyển hành khách bằng tàu cao tốc. Cụ thể, từ bến tàu Bạch Đằng – bến du thuyền Aqua City (sông Đồng Nai, thuộc khu đô thị Aqua City), từ bến tàu Bạch Đằng – bến du thuyền Swan Bay (thuộc dự án Hoa Sen Đại Phước, Cù lao Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai), từ bến thủy nội địa Phú Xuân – Phước Khánh đến bến du thuyền Swan Bay – bến du thuyền Aqua City và từ bến Bạch Đằng - bến Long Tân.

Phương án 2, kết nối bằng hình thức khách ngang sông. Cụ thể, từ Bình Khánh (huyện Nhà Bè) qua Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), từ khu đô thị Vinhome Grand Park qua bến du thuyền Aqua City (kết nối du lịch hành khách bằng đường thủy).

Phương án 3, tăng tốc công suất khai thác phà Cát Lái hiện hữu.

Tận dụng lợi thế từ bến tàu, bến phà để vận chuyển khách

Trong số 3 phương án trên, Sở GTVT TP.HCM đề xuất chọn phương án người dân có thể xuất phát từ bến tàu cao tốc Bạch Đằng hiện hữu hoặc dự kiến cầu bến B sẽ tiếp nhận phương tiện thủy sau khi UBND TP chấp thuận phương án phát triển du lịch đường thủy trên sông Sài Gòn, khu vực bến tàu Ba Son.

Lý do chọn phương án này là thời gian di chuyển bằng đường thủy ngắn hơn so với phương án đến bến du thuyền Aqua City và bến Long Tân thuộc tỉnh Đồng Nai. Thời gian di chuyển bằng đường bộ ngắn hơn hơn so với bến du thuyền Aqua City.

Việc vận chuyển bằng tàu cao tốc giúp rút ngắn thời gian đến sân bay cũng như tránh kẹt xe cho hành khách. Ảnh: T.Q

Đồng thời, đường bộ kết nối đến sân bay Long Thành sẵn có (thông qua đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Hữu Cảnh, ĐT.769C (25B), quốc lộ 51) trong tương lai sau khi đoạn đường vành đai 3 từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây qua sông Đồng Nai giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ 5-10 phút so với tuyến đường hiện có. Ngoài ra, có thể kết hợp để hành khách đến tham quan sản phẩm du lịch tại khu vực SwanBay.

Phương án tiếp theo được chọn là vận chuyển hành khách, ô tô bằng bến khách ngang sông từ Bình Khánh, Nhà Bè qua Nhơn Trạch, Đồng Nai (xây dựng mới cầu bến phía Nhơn Trạch, Đồng Nai và đầu tư khoảng 500m đường vào bến).

Lý do chọn phương án này là để giúp người dân sống ở khu vực phía Nam, Đông Nam TP di chuyển đến sân bay Long Thành thuận lợi; kết nối đường bộ qua đường Phạm Thái Bường, đường ĐT.769D (25C) đến sân bay khoảng 25km, thời gian di chuyển từ 40-45 phút.

Vị trí dự kiến đầu tư xây dựng mới cầu bến phía Nhơn Trạch, Đồng Nai kết nối đường bộ thuận lợi hơn so với vị trí hiện hữu tại bến khách ngang sông Phú Xuân - Phước Khánh.

Phương án được chọn cuối cùng là tăng công suất khai thác phà Cát Lái hiện hữu. Lý do là giúp người dân sống ở khu vực phía Đông TP di chuyển đến sân bay Long Thành được thuận lợi trong thời gian chưa triển khai xây dựng cầu Cát Lái. Lúc này, người dân có thể kết nối đường bộ thông qua đường ĐT.769D (25C) đến sân bay Long Thành khoảng 30km, thời gian di chuyển 45-50 phút.