TP.HCM siết chặt công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 1/7, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.



Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024.

Các cơ quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật,không để xảy ra tình trạng hợp thức hóa sai phạm.

TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Đồng thời, UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Tăng cường rà soát, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định, tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm mà không được xử lý kịp thời.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng định kỳ báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đề nghị của Bộ Xây dựng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Trước đó, báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng, UBND TP.HCM cho biết 3 tháng đầu năm đã kiểm tra gần 11.000 lượt về hoạt động xây dựng.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 49 trường hợp vi phạm trật xây dựng, giảm 46% so với cùng kỳ (giảm 42 trường hợp so với cùng kỳ, tỉ lệ giảm 46,2% so với cùng kỳ năm 2023).