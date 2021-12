TP.HCM: Tạm ngưng xe qua hầm sông Sài Gòn để kiểm định công trình

Sáng 17/12, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có văn bản gửi PC08 và các đơn vị liên quan: Công an quận 1, Công an TP.Thủ Đức, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Cát Lái... đề nghị phối hợp điều tiết, tổ chức giao thông phục vụ thi công kiểm định công trình hầm sông Sài Gòn.







Hầm sông Sài Gòn sẽ tạm ngưng cho xe di chuyển để tổ chức kiểm định công trình. Ảnh: Y.N

Theo đó, Sở GTVT cấm các loại xe lưu thông qua hầm sông Sài Gòn từ 23h ngày 19/12 đến 4h ngày 20/12 và từ 23h ngày 20/12 đến 4h ngày 21/12. Vào những khung giờ này, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ được bố trí tại các nút giao thông trên các tuyến đường lân cận để điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý.

Lộ trình lưu thông thay thế được hướng dẫn như sau:

Từ quận 1 đi TP.Thủ Đức:

Lộ trình 1: Võ Văn Kiệt -> đường Ký Con -> đường Trần Hưng Đạo -> đường Nguyễn Thái Học -> đường Nguyễn Thị Nghĩa -> đường Lý Tự Trọng -> đường Hai Bà Trưng -> đường Lê Duẩn -> đường Nguyễn Bỉnh Khiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> đường Mai Chí Thọ.

Lộ trình 2: đường Võ Văn Kiệt -> cầu Calmette -> đường Đoàn Văn Bơ -> đường Hoàng Diệu -> đường Nguyễn Tất Thành -> cầu Khánh Hội -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> đường Mai Chí Thọ.

Từ TP.Thủ Đức đi Q.1:

Lộ trình 1: đường Mai Chí Thọ -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Võ Văn Kiệt.

Lộ trình 2: đường Mai Chí Thọ -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Lê Duẩn -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Võ Văn Kiệt.

Ngoài ra, các loại phương tiện tham gia thực hiện kiểm định thử tải trong hầm sông Sài Gòn, lưu thông theo lộ trình: đường Tố Hữu -> hầm sông Sài Gòn.

Về công tác phối hợp thực hiện, phía TP.Thủ Đức thực hiện 2 chốt chặn để kịp thời điều tiết giao thông tại 2 vị trí bao gồm trạm điều tiết giao thông số 2a (vị trí nút giao thông đường Mai Chí Thọ giao đường Nguyễn Cơ Thạch) và trạm điều tiết giao thông số 2b (vị trí nút giao thông đường Mai Chí Thọ giao đường Tố Hữu).

Phía quận 1 thực hiện 2 chốt chặn để kịp thời điều tiết giao thông tại 2 vị trí: Trạm điều tiết giao thông số 1a (vị trí nút giao thông đường Võ Văn Kiệt giao đường Ký Con) và trạm điều tiết giao thông số 1b (vị trí giao giữa đường nhánh S3 và cầu Calmette hướng lưu thông vào hầm sông Sài Gòn).