TP.HCM: Tăng cường trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội

Theo lãnh đạo Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM, đơn vị này đã và đang tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát (TTKS), nắm tình hình xung quanh các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo; các mục tiêu, địa bàn trọng điểm được phân công bảo vệ; các địa điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên, danh sách các cử tri, pa nô, áp phích tuyên truyền bầu cử và các địa điểm bỏ phiếu, các khu vực diễn ra các sự kiện có liên quan đến cuộc bầu cử...

Đội CSGT Bến Thành chuẩn bị đi tuần tra, trấn áp tội phạm

Thông qua hoạt động TTKS và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm, như: Cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ trái phép, hàng cấm, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, những trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Hai đối tượng cướp giật bị đội CSGT bắt gọn

Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng đã xây dựng phương án phối hợp với Công an Thành phố Thủ Đức, Công an các quận, huyện, phường, xã tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý các lò "độ" xe, cơ sở kinh doanh phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ để cắt đứt nguồn cung, nguồn tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Bên cạnh đó, tiếp tục ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa, xử lý có hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, chạy xe thành đoàn gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có phương án bảo đảm TTATGT, sẵn sàng dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử Quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử cũng như bảo vệ việc di chuyển các hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu về nơi tập kết cuối ngày.