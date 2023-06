Sáng 11/6, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cứu hộ khi phát hiện đuối nước tại Trường THCS-THPT Phùng Hưng (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 12 hướng dẫn lý thuyết trước khi thực hành. Ảnh: MQ

Hàng trăm học sinh, thanh niên tham gia tập huấn. Tại buổi tập huấn, những kỹ năng về phương pháp, nội dung bơi và kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước được các chiến sĩ hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, nhiều tình huống giả định được thực hành tại buổi tập huấn cho các em thiếu nhi như: Nắm bắt nguy hiểm các nguồn nước xung quanh; học cách tạo nút thắt cơ bản ứng dụng trong công tác cứu đuối; hồi sức tim phổi…

Các chiến sĩ hướng dẫn cách hồi sức tim phổi. Ảnh: MQ

Trao đổi với Dân Việt, Đại úy Trương Huỳnh Ca, Cán bộ PCCC&CNCH Công an quận 12 cho biết, buổi tập huấn hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản và căn bản nhất nhằm giảm tối đa tỉ lệ đuối nước ở trẻ em. Qua hướng dẫn, nếu gặp sự cố, các học viên biết cách xử lý, ứng dụng phương pháp hợp lý nhất để tự cứu bản thân cũng như cứu người bị nạn.

Theo Đại úy Huỳnh Ca cũng, các kỹ năng xử lý là vô cùng quan trọng, bởi có rất nhiều trường hợp trẻ đuối nước bị hôn mê sâu, nguy kịch vì sơ cứu sai cách.

Buổi tập huấn diễn ra trong sự hào hứng, phấn khởi của các em thiếu nhi, học sinh, thanh niên. Được hướng dẫn thực hiện các động tác giúp cơ thể nổi lên khi bị rơi xuống nước, cách hồi sức tim phổi, cách hỗ trợ người khác... nhiều học sinh thích thú, nhiệt tình tham gia.





Học sinh được thực hành thực tế. Ảnh: MQ

Bé Thiên Ân (10 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) cho biết, thông qua buổi tập huấn, em thấy kỹ năng bơi lội là rất cần thiết để có thể tự cứu mình, thậm chí giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, em cũng học hỏi được nhiều bài học về cách xử lý khi xảy ra sự cố đuối nước.

Trong khi đó, Thổ Sinh, thanh niên trong đội tình nguyện Hỗ trợ giao thông quận 12 cho biết, buổi tập huấn rất thiết thực, bởi hiện nay tình trạng đuối nước xảy ra khá nhiều. Nếu không được trang bị kỹ năng, khi phát hiện sự cố đuối nước sẽ khó bình tĩnh và xử lý, cứu người kịp thời.

"Buổi tập huấn hỗ trợ chúng em rất nhiều trong quá trình tham gia có cứu hộ cứu nạn, khi cần thiết có thể bình tĩnh xử lý", Sinh nói.

Hướng dẫn kỹ năng dưới nước để phòng, chống đuối nước. Ảnh: MQ

Cũng tại buổi tập huấn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 12 tặng hàng chục Hộp cứu sinh do chi đoàn tự phát minh cho các đội thanh niên tình nguyện. Hộp cứu sinh được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, phù hợp vận chuyển nhanh hoặc trang bị bên người. Trong hộp có gắn sẵn dây thừng với độ dài khoảng 15m. Đồng thời, hộp có thiết kế 2 đầu dây gút để cố định trên bờ và giúp nạn nhân móc tay vào nút thắt đầu dây còn lại để kéo vào bờ an toàn. Đây là một trong những vật dụng thiết thực, ứng dụng thực tế vào những trường hợp đuối nước khẩn cấp.



Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ở Việt Nam trẻ bị đuối nước dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ cao, đứng đầu Đông Nam Á, thứ 2 thế giới và gấp 10 lần các nước đang phát triển. Với đặc thù có nhiều sông ngòi, kênh rạch, TP.HCM là một trong những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích và đuối nước, nhất là vào thời điểm học sinh nghỉ ngơi nhiều tháng sau một năm học.