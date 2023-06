TP.HCM: Tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thùy Trang

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, qua chiến dịch "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", từ tháng 12/1994 đến ngày 28/5/2023, toàn thành phố đã vận động được gần 3 triệu lượt người tham gia hiến máu, đạt trên 3,5 triệu đơn vị máu, cứu hàng trăm ngàn bệnh nhân, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố.



Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng máu, lượng máu tiếp nhận tương đương bằng 1/5 tổng đơn vị máu cả nước, số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1/12/2022 – 23/5/2023), thành phố đã vận động và tiếp nhận được 123.121 túi máu (tương ứng 171.562,6 đơn vị máu), đạt trên 50% chỉ tiêu năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đào Thị My Thư, riêng tại quận Gò Vấp, trong 6 tháng đầu năm 2023, quận đã tổ chức được 36 đợt hiến máu tình nguyện với 4.044 lượt người tham gia, tương đương 5.684,4 đơn vị máu an toàn và đạt 59,4% chỉ tiêu kế hoạch năm (chỉ tiêu 350 - 450ml), ước tính đến hết năm 2023 con số này sẽ đạt 135 -140% so với cùng kỳ của năm.

Hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu hồng - hè 2023", đơn vị đang tập trung xây dựng nội dung chi tiết, huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu. Ảnh: N.H

Là người hơn 30 lần tình nguyện hiến máu, mỗi năm duy trì đều đặn hiến máu 1-3 lần, anh Nguyễn Quốc Việt (30 tuổi, phường 13, quận Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2011. Với tôi, hiến máu là việc làm thiêng liêng và ý nghĩa".

Dịp này, ban tổ chức đã tôn vinh 8 cá nhân hiến máu tiêu biểu tham dự chương trình "Lễ tôn vinh cấp Quốc gia"; 92 cá nhân hiến máu nhiều lần (20, 30 và 40 lần) của quận Gò Vấp; trao quà cho 25 cá nhân tích cực hiến máu tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn và 5 gia đình hiến máu tình nguyện nhiều lần.