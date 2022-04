Những trẻ dưới 12 tuổi đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: BYT

Ngày 15/4, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, số vaccine trên hoàn toàn là loại do Moderna sản xuất. Đây là vắc xin Covid-19 chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Do đó, bà Nga lưu ý, lô vaccine đợt này được tiêm cho học sinh lớp 6 (12 tuổi) và hạ dần độ tuổi, nhưng không được tiêm cho trẻ mầm non (5 tuổi).



Bà Nga cho biết thêm, lô vaccine này rã đông ngày 8/4, theo quy định phải sử dụng hết trong vòng 30 ngày nên TP.HCM phải tiêm hết 87.500 liều trước ngày 8/5.

Bên cạnh đó, những trẻ từ 5-11 tuổi đã mắc Covid-19 sẽ được trì hoãn tiêm ít nhất 3 tháng sau khi khỏi bệnh. Ngoài ra, những trường hợp trì hoãn tiêm bao gồm phụ huynh không đồng thuận, trẻ có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy… Với những trẻ có bệnh lý, bệnh nền, béo phì sẽ được chuyển tiêm ở bệnh viện.

Dự kiến trong ngày 16/4, chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 sẽ bắt đầu ở 16 quận, huyện trên toàn thành phố (trừ TP.Thủ Đức, quận 7, 8, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Hóc Môn), từ học sinh lớp 6 và hạ dần độ tuổi. Trong 3 ngày đầu, có 160.758 trẻ được tiêm tại 404 điểm tiêm.

Bà Hồng Nga nhấn mạnh, điểm tiêm cho trẻ 5-11 tuổi không được tổ chức tiêm chung cho các đối tượng khác. Nếu HCDC đi giám sát mà phát hiện điểm tiêm tổ chức cho nhiều nhóm đối tượng sẽ đình chỉ điểm tiêm ngay để đảm bảo an toàn.

HCDC khuyến cáo, phụ huynh cần cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, tránh trường hợp không cho trẻ ăn sáng, bị hạ đường huyết và gặp sự cố không mong muốn. Trẻ cần mặc áo ngắn tay, phụ huynh mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân với trẻ. Việc tiêm vaccine Covid-19 chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận của phụ huynh.