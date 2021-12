TP.HCM: Trẻ mầm non sẽ đến trường học trực tiếp như thế nào?

Ngày 1/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong giai đoạn mới.

Theo đó, các trường trên địa bàn thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Kế đó từ tuần thứ 2 sẽ tiếp tục thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Riêng ở huyện Cần Giờ, Trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

Để chuẩn bị triển khai cho học sinh đi học, trước ngày 5/12, các trường phải tổ chức họp phụ huynh để lưu ý trong việc phối hợp chăm sóc học sinh cùng với nhà trường. Bên cạnh đó, cần thiết tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới và tổ chức hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường.