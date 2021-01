TP.HCM: Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng cực lớn

Ngày 6/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi, cùng ngụ quận 2), về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo điều tra, chiều 30/12/2020, trinh sát công an phát hiện Nhớ đem hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đi bán ở phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM, nên khống chế bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ hoá đơn GTGT, cùng nhiều tang vật khác. Từ lời khai, công an đã tiến hành triệu tập Hoa và 3 người khác. Khám xét 3 nơi khác ở quận 2, quận Bình Thạnh, công an thu thêm 48 số hoá đơn GTGT liên ghi nội dung, 9 con dấu, 7 sổ ghi chép, 4 máy tính, 20 con dấu của 20 doanh nghiệp, 190 cuốn sổ hóa đơn GTGT (50 số hoá đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp, 5 điện thoại di động, xe ô tô cùng hàng tỷ đồng. Tang vật thu giữ. Bước đầu, Nhớ khai cùng Hoa và đồng bọn khác lập 20 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Theo đó, nhóm sử dụng giấy chứng minh nhân dân trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hoá đơn GTGT, tại các Chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM. Sau đó, nhóm lên mạng tìm những doanh nghiệp cần mua hoá đơn GTGT để hợp thức hoá nguồn đầu vào hoặc giả nhân công…, hoá đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán hoá đơn GTGT. Các đối tượng bán hưởng lợi từ 1,5-7% trên tổng giá trị tiêu thụ hoá đơn. Hiện công an đang điều tra mở rộng. Chia sẻ