TP.HCM: Truy nã nhóm công nhân hỗn chiến náo loạn tại công trình xây dựng The Global City

Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ra quyết định truy nã với Lê Văn Có (SN: 1992; quê tỉnh An Giang), Nguyễn Hoài Hận (SN: 1997, quê tỉnh Tiền Giang) về tội giết người xảy ra tại công trình xây dựng The Global City trên đường Đỗ Xuân Hợp.



Hỗn chiến tại công trình xây dựng The Global City

Hận và Có bị công an truy nã.

Lắm cùng các đối tượng bị công an truy tìm.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát cũng truy tìm Lê Văn Lắm (SN: 1991, quê An Giang), Nguyễn Anh Tuấn (SN: 1982, quê tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Hùng Cường (tên gọi khác là Xuân; SN: 1989, ngụ TP. Thủ Đức) để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, chiều 29/8/2022, vợ của Có đi mua đồ ăn cho công nhân đang làm việc ở trong công trình xây dựng The Global City.



Khi vào công trình thì bị Phạm Trường Giang (SN 2000, quê Bình Phước) và một bảo vệ khác chặn lại, không cho vì không có tên trong danh sách tăng ca.

Hai bên xảy ra cự cãi nên vợ của Có gọi điện người đàn ông này ra giải quyết. Sau đó, Có gọi điện cho Lắm là quản lý tổ công nhân ra nói chuyện nhưng anh Giang vẫn không đồng ý.

Giang được cho là dùng tay đánh vào mặt Lắm nên Lắm gọi người cầm theo cây sắt ra.

Lúc này, bảo vệ là Cường nghe Lắm chửi Giang nên đi ra hỏi chuyện. Giang cũng cầm theo 1 cây dũ ba khúc, gọi bộ đàm báo tổ bảo vệ trong công trình, trong đó có anh Đinh Thanh Sang (SN: 1980; quê Sóc Trăng, là bảo vệ) và 2 người khác đến hỗ trợ.

Hai bên sau đó đuổi đánh nhau qua lại gây náo loạn. Riêng anh Sang bị nhóm Lắm, Hận… đánh gây thương tích được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt lập hồ sơ bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý. Cuối năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố hình sự vụ án giết người.

Tháng 3/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Có, Hận và một người khác về tội giết người, nhưng cả 2 đã bỏ trốn.

Công an phát đi thông báo yêu cầu bị can bị truy nã là Lê Văn Có, Nguyễn Hoài Hận ra đầu thú; Lắm, Tuấn cùng Cường ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng.