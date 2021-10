TP.HCM: Truy tố người đàn ông "quậy" ở siêu thị quận 7 giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an quận 7 (TP.HCM) đã ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Nhân (SN: 1980) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Bị can Nhân là người đã “quậy” tại một siêu thị ở quận 7, ngày 29/8.

Kết luận của Cơ quan CSĐT Công an quận 7, cho biết: Vào khoảng 16g ngày 29/8, bị can Hồ Hữu Nhân cùng vợ đến siêu thị Aeon Citimart trên đường Tôn Nhật Tiên, phường Tân Phong (Q.7) để mua sữa cho con và vật dụng cá nhân cho gia đình. Khi đến siêu thị, ông Nhân điều khiển xe dừng bên phía đối diện. Ông Nhân đưa thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7" cho vợ đi vào siêu thị để mua đồ đùng. Khi vợ ông Nhân đi vào siêu thị thì được nhân viên siêu thị hướng dẫn đặt hàng qua online, vì đang thực hiện phòng chống dịch. Vợ ông Nhân điện báo cho chồng không thể vào siêu thị mua hàng trực tiếp. Ông Nhân điều khiển xe tới trước siêu thị và dùng "thẻ công vụ" (đã đưa vợ) yêu cầu cho vào siêu thị mua đồ nhưng không được. Ông Nhân đã cự cãi với nhân viên siêu thị và bảo vệ ở đây, rồi nói: "Tôi cho công an xuống gặp ông đó". Ông Nhân còn giơ thẻ Ban chỉ đọa phòng chống dịch Covid-19 quận 7 ra để thị uy. Bị can Nhân gây rối tại siêu thị ở quận 7. Ảnh cắt từ clip Hai bên lời qua tiếng lại. Ông Nhân xông vào siêu thị, lớn tiếng thách thức: "Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì tôi". Sau đó, ông Nhân bị bảo vệ mời ra. Vợ ông Nhân cũng can ngăn. TP.HCM: Người đàn ông "quậy" ở siêu thị tại quận 7 sẽ bị xử lý ra sao? Tiếp đó, giữa ông Nhân và lực lượng ở đây lời qua tiếng lại với nhau. Ông Nhân lớn tiếng: "Tôi là địa phương ngay đây nè. Tôi quản lý địa bàn này nè. Ông biết tôi không?". Kế đó, ông Nhân kéo khẩu trang đang đeo xuống. Bảo vệ siêu thị đề nghị ông Nhân kéo khẩu trang lên. Tuy nhiên, ông Nhân không nghe mà dùng tay tháo luôn khẩu trang rồi xông tới đưa mặt ra thách thức bảo vệ: "Anh chụp hình tôi vô, chụp hình tôi vô". Sau đó, vợ ông Nhân đến can ngăn và kéo chồng về. Qua xác minh tại UBND quận 7 được biết bị can Hồ Hữu Nhân không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7. Quá trình điều tra, bị can Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT quận 7, cho biết: Hành vi phạm tội của bị can Nhân là lỗi cố ý, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại đại phương, gây bất bình trong dư luận xã hội cả nước, gây bức xúc trong nhân dân, làm sụt giảm uy tín của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7 nói riêng và cả nước nói chung. Trong quá trình gấy rối, bị can Nhân có đưa ra một tấm thẻ. Ảnh cắt từ clip Cơ quan CSĐT xác định "thẻ công vụ" mà bị can Nhân dùng là lấy của em ruột (thẻ này có hiệu lực từ 8/7 đến 27/27) nên khi bị can Nhân sử dụng thẻ này vào ngày 29/8, thẻ này không còn hiệu lực. Riêng về thẻ ghi công tác tình nguyện do tổ chức SJVN cấp, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, đề xuất xử lý sau. Cơ quan CSĐT Công an quận 7 quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân quận 7 để đề nghị truy tố bị can Nhân về tội "Chống người thi hành công vụ", quy định tại khoản 1, điều 330, Bộ Luật Hình sự. TP.HCM: Người đàn ông "quậy" ở siêu thị tại quận 7 sẽ bị xử lý ra sao? 30/08/2021 13:00

Điều trị khỏi COVID-19, người đàn ông quay lại bệnh viện xin được chăm sóc các F0 18/08/2021 12:55 Chia sẻ