TP.HCM: Xe đậu kín bến, “cháy vé” đến các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Ngày 24/4, 2 ngày trước dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khá vắng lặng, không quá đông khách nhưng ngược lại số lượng xe đã đậu chật kín bãi, sẵn sàng phục vụ khách về quê, đi du lịch.

Dạo quanh các quầy vé, nhiều nhà xe cho cho biết hôm nay chỉ còn vé đi trong ngày và ít vé ngày mai, riêng vé ngày 26 đã hết.

"Ngày 26/4 là cao điểm khách đi lại dịp nghỉ lễ nên chúng tôi đã hết vé ngày đày và ngày cao điểm về lại TP.HCM cũng đã hết. Các ngày còn lại còn ít nhưng có thể đến tối khách sẽ đặt hết", nhân viên nhà xe tuyến TP.HCM – Phan Rang (Ninh Thuận) phấn khởi nói và cho biết theo sự cho phép của cơ quan chức năng, nhà xe tăng tối đa 40%, đồng thời tăng cường thêm xe để phục vụ khách.

Những hành khách tranh thủ về sớm trước nghỉ Lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: TQ

Trong khi đó, các nhà xe về Phan Thiết hay Vũng Tàu là những thành phố du lịch cũng đều rơi vào tình trạng "cháy vé". Hầu hết khách đã đặt vé từ khoảng 10 ngày trước để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ kéo dài 5 ngày.

Mặc dù bên trong vẫn thưa khách nhưng ngoài bãi đậu xe chật kín với hàng trăm chiếc đang sẵn sàng đón khách đi du lịch, về quê nghỉ lễ dài ngày. Tranh thủ vắng khách trước lễ, nhiều nhân viên nhà xe chuẩn bị các tư trang cần thiết để phục vụ hành khách trong 2 ngày tới.

Hầu hết các nhà xe có tuyến ngắn đi đến các thành phố du lịch đều đã "cháy vé" trong ngày 26/4. Ảnh: TQ

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó giám đốc bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết cao điểm hành khách đi lại qua bến trong ngày 26 và 27/4, trong 2 ngày này, các nhà xe chỉ được tăng tối đa 40% giá vé.

Theo ông Đạt, dự kiến từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, sẽ có 2.560 xe xuất bến, với khoảng trên 56.000 lượt khách, tăng khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2023. Trong ngày 28/4, ước đạt hơn 17.000 lượt khách, tăng 103% so với cùng thời điểm năm ngoái; ngày 29/4 với trên 15.000 lượt khách, tăng gần 102% so với cùng thời gian năm ngoái.

Giá vé được niêm yết công khai tại nhà chờ hành khách của bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: TQ

Tính đến ngày 22/4, Công ty đã đã tiếp nhận 29/73 đơn vị kê khai tăng giá cước từ 20 - 40%, tùy từng khu vực.

"Đối với các xe tăng cường do Công ty Bến xe Miền Đông điều động chạy lệch tuyến, xe hợp đồng, xe buýt… chúng tôi sẽ xây dựng bộ giá cước và thông báo thực hiện theo quy định nhằm hỗ trợ, giải quyết nhu cầu vận tải hành khách lúc cao điểm trong các dịp Lễ", ông Đỗ Phú Đạt cho hay.

Xe đậu chật kín bến xe Miền Đông trước ngày Lễ để chờ đón khách. Ảnh: TQ

Trong khi đó, ông Nguyễn Lâm Hải – Phó giám đốc bến xe Miền Đông mới cho biết, căn cứ vào tình hình sản lượng phương tiện và hành khách hiện tại, dự kiến dịp nghỉ Lễ lần này lượng khách qua bến chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và chủ yếu tập trung tại các tuyến đường ngắn từ Đà Nẵng trở vào TP.HCM.

Theo ông Hải, cao điểm hành khách đi lại là ngày 26/4 và những ngày sau đó sẽ giảm dần. Cụ thể ngày 26/4 ước khoảng hơn 8.800 hành khách với 370 chuyến xe, tăng 113% so với cùng kỳ. Trong trường hợp khách tăng đột biến, bến xe sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải điều động phương tiện tăng cường theo quy định.

Nhiều nhà xe đã tăng cường để hành khách không lo lắng chuyện thiếu xe đi về quê, du lịch dịp Lễ

Nguyên nhân bến xe Miền Đông mới chỉ tăng nhẹ, không quá nhộn nhịp là do trình trạng đón khách không đúng như quy định và xe hợp đồng trá hình, xe hoạt động sai hình trình chưa có dấu hiệu giảm đi.

Còn tại bến xe Miền Tây, đại diện bến xe này cho biết, dự báo lượng hành khách qua bến đợt lễ này đạt khoảng 272.000 hành khách với hơn 11.010 xe phục vụ, bình quân khoảng 45.000 khách/ngày.

Lãnh đạo các bến xe cho biết, như thường lệ các tuyến từ TP.HCM đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Quy Nhơn,... có số lượng vé tăng cao nhất.