TP.HCM xử lý nghiêm hành vi vi phạm về vận tải hành khách đường thủy dịp Tết

Theo đó, Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Đường thủy tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn, theo dõi hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn TP; hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy được phân cấp quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy; phân công, bố trí lực lượng cán bộ trực tại các Trạm Quản lý đường thủy nội địa để kịp thời giải quyết, phối hợp mọi yêu cầu thường xuyên và đột xuất, ứng cứu khi cần thiết.

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn đối với cầu tàu, bến, kẻ bờ, luồng, báo hiệu tại cảng, bến thủy nội địa (đặc biệt đối với các bến đưa - rước hành khách trên địa bàn TP.Thủ Đức, quận 1, 7, huyện Cần Giờ, Nhà Bè...), tuyến buýt thủy số 1; phương tiện đưa - rước khách, tàu du lịch, tàu nhà hàng, người điều khiển phương tiện, trang thiết bị an toàn (bố trí phao cứu sinh dễ thấy, dễ lấy), phòng cháy chữa cháy; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) về vận tải hành khách; lịch chạy tàu, hủy chuyến, tăng giá vé không đúng quy định.

TP.HCM bảo đảm an toàn giao thông đường thủy dịp Tết và lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: D.B

Đồng thời, yêu cầu các chủ cảng thuộc khu vực cảng Trường Thọ, TP.Thủ Đức báo cáo số lượng container cập cảng, phương tiện ô tô vận chuyển container vào - ra cảng hàng ngày, dự kiến có thể tăng cao trong dịp lễ, Tết. Phân công, bố trí lực lượng cán bộ trực tại các đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa kịp thời giải quyết, phối hợp mọi yêu cầu thường xuyên và đột xuất, ứng cứu khi cần thiết.

Thanh tra Sở GTVT phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) tại các bến khách ngang sông, bến phà, bến thủy nội địa đưa rước hành khách đối với phương tiện đưa - rước khách, người điều khiển phương tiện, trang thiết bị an toàn, kiểm soát tải trọng của phương tiện thủy hoạt động tại bến thủy nội địa.

Cạnh đó, Sở GTVT đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện phà, bến nổi, cầu dẫn, các trang bị cứu sinh cứu đắm, phòng chống cháy nổ, các trang thiết bị ánh sáng, tín hiệu và hệ thống phao tiêu biển báo đảm bảo các điều kiện an toàn hoạt động.

Chuẩn bị bảo đảm các phương tiện phà hoạt động và dự phòng phục vụ an toàn, thông suốt trong trường hợp mật độ hành khách, phương tiện cơ giới đường bộ tăng đột xuất; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP, Thanh tra Sở GTVT, chính quyền địa phương tại hai đầu bến để chủ động điều tiết, bảo đảm phục vụ phương tiện cơ giới đường bộ, người dân tham gia giao thông thuận tiện an toàn thông suốt.