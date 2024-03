TP.Phổ Yên (Thái Nguyên) phấn đấu đạt đô thị loại II vào năm 2025

Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí Thái Nguyên tháng 3/2024. Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phổ Yên đã báo cáo về những kết quả nổi bật của TP.Phổ Yên sau 2 năm thành lập và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác báo chí Thái Nguyên tháng 3 năm 2024. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Theo đó, sau 2 năm thành lập thành phố, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng bộ TP.Phổ Yên đã đạt được những kết quả nổi bật về nhiều mặt.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì trên 20%, kết thúc năm 2023 GRDP bình quân đầu người đạt 370 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp trung bình hằng năm tăng 9,51%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra và chiếm trên 91% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn chiếm 95,5% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Tổng thu ngân sách thành phố năm 2022 đạt 2.500 tỷ đồng, năm 2023 là 2.900 tỷ đồng, tăng trên 500% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó, TP.Phổ Yên cũng duy trì 100% các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn; công tác an sinh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phổ Yên báo cáo về những kết quả nổi bật của TP.Phổ Yên sau 2 năm thành lập và định hướng phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, nhất trí của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố, ngày 19/5/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP.Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra, Đảng bộ TP.Phổ Yên đã xây dựng những định hướng cụ thể.

Một là, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch gắn với huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình đô thị, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư, khu dân cư đô thị, các công trình chuyển tiếp, mục tiêu xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào đầu năm 2025; xây dựng Phổ Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Dự án sân golf Glory đang trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn xã Thành Công, TP.Phổ Yên sẽ mở ra cơ hội phát triển du lịch cho TP.Phổ Yên. Ảnh: Hà Thanh

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số theo hướng xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm là, công tác quản lý tài chính, ngân hàng và hoạt động tín dụng: tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm đề ra, bình quân tăng 10% hàng năm.

Sáu là, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội.

Bảy là, tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng lãng phí, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Tám là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.