TP.Thái Nguyên đón Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 19/10, UBND TP.Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba. Đây là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu thành tựu 60 năm xây dựng và phát triển của TP.Thái Nguyên anh hùng.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hà Thanh)

TP.Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên, là một trong những cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân TP.Thái Nguyên đã tham gia, hưởng ứng nhiều cuộc khởi nghĩa và giành thắng lợi. Hòa bình lập lại, TP.Thái Nguyên là Thủ phủ Khu tự trị Việt Bắc, là địa bàn được tập trung khôi phục để xây dựng, phát triển kinh tế.

Ngày 19/10/1962, Hội đồng Chính phủ đã có Quyết định số 114-CP về việc thành lập TP.Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện này đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường lịch sử phát triển của TP.Thái Nguyên.

Những năm qua, kinh tế thành phố tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2021 đạt trên 15%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, thương mại - dịch vụ và công nghiệp chiếm vai trò chủ đạo. Thu ngân sách Nhà nước hằng năm tăng cao và ngày càng bền vững.

Không gian đô thị thành phố được mở rộng và ngày càng khang trang. Kết cấu hạ tầng đô thị thành phố được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo đô thị thành phố ngày càng hiện đại, văn minh và năng động.

Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển ứng dụng công nghệ cao, trong đó cây chè là cây trồng chủ lực với thương hiệu chè "Tân Cương Thái Nguyên" nức tiếng trên cả nước.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016, thành phố tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 116 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Anh hùng Lao động; cùng hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác đã góp phần tô thắm cho truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của TP.Thái Nguyên anh hùng.

Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, TP.Thái Nguyên rất vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ ba) – phần thưởng ghi nhận những thành quả tiếp nối, những đóng góp với sự phấn đấu bền bỉ của nhiều thế hệ. Đây là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tựu lớn hơn trong thời gian tới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thái Nguyên. (Ảnh: Hà Thanh)

Dự buổi lễ kỷ niệm, ông Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP.Thái Nguyên đã đạt được trong 60 năm qua.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để TP.Thái Nguyên có bước đột phá, phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố công nghiệp mẫu mực của tỉnh, của vùng và cả nước.

Ông Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP.Thái Nguyên. (Ảnh: Hà Thanh)

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Linh – Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP.Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thái Nguyên lần thứ 18 và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường đổi mới sáng tạo, tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng TP.Thái Nguyên văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện với không gian đô thị mở rộng hai bên bờ sông Cầu, là một trong những cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thái Nguyên. (Ảnh: Hà Thanh)

Trong dịp này, TP.Thái Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba, đồng thời Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng cờ lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thái Nguyên.