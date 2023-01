TP.Thuận An tăng tốc giải ngân đầu tư công

TP.Thuận An là địa bàn tập trung nhiều dự án trọng điểm, với nguồn vốn lớn. Phần lớn các dự án này đều được UBND tỉnh Bình Dương giao cho TP.Thuận An chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Đây cũng là khó khăn chính trong quá trình Thuận An triển khai thực hiện.

Dự án trường mầm non Hoa Mai 2 ở khu phố Hưng Lộc, phương Hưng Định, TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Theo báo cáo của UBND TP.Thuận An, kết quả giải ngân đầu tư xây dựng năm 2022 khoảng 1.200 tỷ đồng, đạt hơn 92% so với kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý là trước đó, tính đến cuối tháng 10/ 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.Thuận An chỉ đạt 25,2% so với kế hoạch. Như vậy chỉ trong 2 tháng cuối năm, TP.Thuận An đã tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, gần đạt mục tiêu thành phố đề ra.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An, đây là nỗ lực rất lớn của thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành.

Giai đoạn cuối năm 2022, UBND TP.Thuận An liên tục tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công mỗi tuần. Thành phố tập trung tối đa cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng thông qua rút ngắn thời gian, đôn đốc nhân viên làm việc cả ngày cuối tuần, tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành thanh toán theo tiến độ dự án.

Đây là những cách làm quyết liệt mà TP.Thuận An đã thực hiện để tháo gỡ những khó khăn trong công tác đầu tư công; nhất là trong việc thẩm định giá đất, rút gọn một số quy trình trong công tác bồi thường.

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị đạt 100% kế hoạch. Ảnh: Trần Khánh

Đến cuối năm 2022, nhiều dự án trên địa bàn TP.Thuận An đã hoàn thành quyết toán như: Dự án Trường mầm non Hoa Mai 2; dự án xây dựng công viên Bình Hòa, dự án sửa chữa cải tạo đường D6 khu dân cư Thuận Giao.

Nhiều dự án khác đang thi công cũng đạt kết quả khả quan như dự án cải tạo bổ sung trường THPT Trịnh Hoài Đức, trường tiểu học An Phú 2, dự án xử lý ngập nước đường D3 và D6 khu dân cư An Phú.

Nhờ chủ động giải quyết khó khăn nên những tháng cuối năm 2022, việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị đạt đạt 100% kế hoạch.

Ngoài ra dự án trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát cũng hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Bài học kinh nghiệm cho giải ngân đầu tư công năm 2023

TP.Thuận An đã xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng vốn dự kiến gần 2.230 tỷ đồng. Trong đó, vốn tỉnh quản lý gần 1.600 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết hơn 262 tỷ đồng.

TP.Thuận An bố trí vốn đảm bảo từng bước giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn. Ảnh: Trần Khánh

Lãnh đạo TP.Thuận An xem kết quả của năm 2022 là bước tạo đà cho năm 2023. Đây cũng là năm mà Thuận An tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị loại I.

Theo đó, những dự án mà TP.Thuận An cần đẩy mạnh giải quyết trong năm 2023 như xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung; cải tạo, nâng cấp đường Bùi Thị Xuân; xây dựng trường tiểu học Vĩnh Phú.

TP.Thuận An cũng bố trí vốn đảm bảo từng bước giải quyết tình trạng ngập úng, an toàn bờ bao, sông rạch trên địa bàn.

Năm 2023, TP.Thuận An tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị loại I. Ảnh: Trần Khánh

Hiện nay, công tác bồi thường, giải tỏa cho các dự án trọng điểm đi qua địa bàn đang được chuẩn bị khá tốt.

Tuyến Vành đai 3 qua địa bàn TP.Thuận An hiện đã thực hiện cắm và nhận mốc, hoàn thành kiểm kê đo đạc, hoàn thành thông báo thu hồi đất cho người dân, doanh nghiệp. TP.Thuận An đang lập dự án để thực hiện đền bù, tái định cư cho khoảng 400 hộ dân giải tỏa trắng trong phạm vi dự án.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, những giải pháp quyết liệt giai đoạn cuối năm 2022 đã giúp thành phố rút ra bài học, nhằm chấn chỉnh sự chậm trễ trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và bồi thường giải phóng mặt bằng nói riêng.

"Những giải pháp này sẽ được TP.Thuận An tiếp tục duy trì trong năm 2023 góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố", ông Tâm chia sẻ.