Trước thông tin "cò mồi" làm căn cước công dân, Công an TP.HCM nói gì?

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân

Trước phản ánh của người dân ở quận 10 và quận Bình Tân về một số đối tượng "cò mồi" là cán bộ công an giới thiệu có thể làm căn cước công dân gắn chíp chỉ trong 3-5 ngày thay vì phải đợi vài tháng như hiện nay, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, ngành công an thành phố chưa nhận được thông tin nào liên quan đến vụ việc này.



Ngay cả địa bàn mà người dân phản ánh là quận 10 và quận Bình Tân, qua rà soát cũng không có hiện tượng cán bộ, chiến sĩ câu kết làm căn cước công dân cấp tốc.

Thượng tá Tuyến khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác với lời chào mời làm căn cước công dân cấp tốc của các đối tượng lừa đảo.

"Khi có thông tin liên quan việc làm căn cước công dân cấp tốc, hoặc các trường hợp cán bộ, chiến sĩ liên quan đến việc này thì cung cấp cho Công an TP.HCM để xác minh xử lý", ông Tuyến đề nghị.

Hiện nay, Công an TP.HCM đang mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip, trong đó sẽ huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị. Người dân có nhu cầu làm căn cước công dân có thể đến các điểm cấp căn cước công dân tại công an địa phương. Công an TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 30/9 sẽ cấp thêm khoảng 1,4 triệu căn cước công dân.