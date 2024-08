TP.Vũng Tàu làm việc với chủ căn hộ The Sóng sau khi khách tố lắp camera quay lén

Ngày 8/8, Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch, dịch vụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi làm việc với ban quản lý chung cư The Sóng, chủ căn hộ 31-16… sau khi khách du lịch tố lắp camera quay lén.



Căn hộ ở chung cư The Sóng bị tố lắp camera quay lén

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu ban quản lý chung cư cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy phép kinh doanh, an ninh trật tự…

Đoàn liên ngành du lịch, dịch vụ TP.Vũng Tàu làm việc với các bên liên quan. Ảnh: Ngọc Ngọc

Bà Trần Thị Vân, người được chủ căn nhà thuê làm quản gia không cung cấp được giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú, giấy phép về an ninh trật tự, văn bản ủy quyền của chủ căn hộ cho việc làm quản gia theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Ngoài ra, trước đó, người này không báo việc khách thuê căn hộ ngày 3-4/8 cho ban quản lý tòa nhà, công an khu vực, dẫn đến việc khách du lịch tố lên mạng.

Trong khi đó, đại diện ban quản lý chung cư The Sóng cho hay không can thiệp vào việc kinh doanh của các căn hộ. Trường hợp các căn hộ có đăng ký kinh doanh sẽ gửi giấy phép kinh doanh, giấy phép về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho ban quản lý tòa nhà.

"Chung cư The Sóng có 1.671 căn, có 1.643 căn là sản phẩm bán ra thị trường và 28 căn shophouse; có 470 căn đã đăng ký giấy phép kinh doanh, an ninh trật tự gửi về ban quản lý", vị này nói.

Camera quay lén được khách du lịch phát hiện và đăng lên mạng. Ảnh cắt từ màn hình.

Do bà Vân không cung cấp được giấy ủy quyền chủ căn hộ, nên đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm tra trực tiếp căn hộ về vấn đề lắp camera giám sát như khách du lịch phản ánh.

Ông Phan Trọng Hạnh – Trưởng phòng Văn hóa thể thao TP.Vũng Tàu nhấn mạnh, BQL chung cư không quản lý được tình hình hoạt động của tòa nhà, cũng như không quản lý được việc lưu trú của cư dân và khách du lịch.

Bên cạnh đó, BQL chưa thực hiện công tác tuyên truyền về việc kinh doanh du lịch, không thực hiện phổ biến các quy định pháp lý có liên quan; các căn hộ du lịch chưa báo cáo về Sở Du lịch tỉnh trước 15 ngày đối với khách lưu trú du lịch và chưa thực hiện nghiêm điều kiện kinh doanh hoạt động lưu trú.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, trên mạng xã hội xôn xao về việc khách du lịch tố tại căn hộ 31-16 chung cư The Sóng có gắn camera quay lén hướng về phía nhà vệ sinh, 1 camera ngụy trang bằng ổ điện.

Người này cho biết không được chủ căn hộ thông báo về việc lắp camera giám sát. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu tiếp tục xác minh, làm rõ.