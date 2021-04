TP.HCM: Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị trộm cuỗm gần 1 tỷ đồng

Theo điều tra, rạng sáng 28/3, ông T.Q.Đ. (42 tuổi, ngụ quận 11, giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM) nghe tiếng chuông báo động nên vội thức giấc. Ông Đ.kiểm tra camera an ninh thì phát hiện 1 người đàn ông dắt xe SH của gia đình mình đi ra cổng.

Ông Đ. chạy ra hô hoán thì đối tượng đã nổ máy tẩu thoát. Qua kiểm tra, ông Đ. phát hiện bị mất trộm nhiều trang sức, ĐTDĐ và tổng giá trị tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng nêm trình báo công an.

Đối tượng Kính.

Nhận tin báo, Công an quận 11 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy bắt đối tượng gây án.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được nghi phạm tiêu thụ tài sản và sau đó bắt giữ Kính cùng 2 người khác. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.