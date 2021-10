Trả tiền điện nhanh như... điện với QR Code

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai thành công ứng dụng QR Code trong việc trả tiền điện. Với ứng dụng này, khách hàng chỉ cần quét mã QR trên bản thể hiện hóa đơn điện tử của tháng bất kỳ để thực hiện thanh toán mà không cần nhập mã khách hàng sử dụng điện. Hiện nay, QR Code đã được tích hợp với ví điện tử PAYOO, MOMO, VIMO, ZALOPAY và dịch vụ Internet banking của các ngân hàng Sacombank, BIDV, Vietcombank.

Khách hàng thanh toán tiền điện qua ứng dụng QR Code (Ảnh: B.L)

Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc thanh toán tiện điện trực tuyến đang là xu hướng phổ biến, giúp khách hàng chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là đã có thể thanh toán, vừa không mất phí lại vừa bảo đảm được sự an toàn cho bản thân. Trong đó, hình thức thanh toán tiền điện qua mã QR Code đã và đang đem lại nhiều trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng nhờ sự linh hoạt, nhanh chóng và an toàn.



Tháng 8/2021, toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương "Ai ở đâu thì ở đó", người dân được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chị Lê Hoàng Linh (31 tuổi, phường Thạch Thang, quận Cẩm Lệ) – một khách hàng của Điện lực Cẩm Lệ vốn quen với việc thanh toán tiền mặt trực tiếp, rất lo lắng khi việc hạn chế ra khỏi nhà có thể khiến gia đình chị không thể đóng tiền điện đúng hạn.

Để giải đáp thắc mắc của mình, chị Linh đã lập tức gọi vào Tổng đài 19001909 - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Trung và được các tổng đài viên hướng dẫn cho nhiều phương thức thanh toán trực tuyến thuận tiện mà trước đây chị chưa một lần thử qua.

Với mã QR Code, khách hàng chỉ cần một lần quét là có thể trả tiền điện (Ảnh: B.L)

"Ngay sau khi được tổng đài viên giới thiệu cho phương thức thanh toán tiền điện qua mã QR Code được in trên hóa đơn mà Điện lực gửi về email, tôi lập tức mở ứng dụng MoMo có sẵn trong máy, quét mã QR Code và việc thanh toán đã hoàn thành chỉ chưa đầy 2 phút, đúng là nhanh như… điện.

Thật sự mình cảm thấy rất bất ngờ và thuận tiện vì việc thanh toán không chạm mặt nhau, không có tiền thối hay hóa đơn giấy, thời buổi phòng ngừa dịch bệnh như hiện nay thì hình thức thanh toán này quá an toàn và phù hợp" chị Linh chia sẻ.

Cũng với phương thức thanh toán qua mã QR Code như trên, anh Nguyễn Thành (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) rất vui vì mới đây đã "khám phá" ra một hình thức thanh toán nhanh, gọn, tiện lợi mà lại an toàn. Bản thân anh Thành là chủ một doanh nghiệp nhỏ về in ấn, việc thanh toán trực tuyến đối với doanh nghiệp anh không phải là điều gì đó quá lạ lẫm, nhưng thanh toán qua mã QR Code là một hình thức thanh toán mới mẻ được doanh nghiệp của anh vừa áp dụng thời gian gần đây.

Anh Thành cho rằng, việc thanh toán qua QR Code đã đem lại sự tiện lợi lớn cho khách hàng cũng như ngành điện. Khách hàng với người thu tiền điện không chạm mặt nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh gần như bằng không. Ngoài ra, việc thanh toán được thực hiện nhanh vì mọi thông tin đã được tích hợp sẵn trong mã QR Code nên không cần phải nhập thủ công dễ nhầm lẫn, sai sót.

"Dù còn có nhiều phương thức thanh toán trực tuyến khác đã được ngành điện triển khai rộng rãi song tôi vẫn chọn việc thanh toán qua QR Code, vì nó phù hợp với xu hướng hiện nay, nhất là khi mã QR Code ngày càng được ứng dụng rộng rãi, có thể kể đến việc vừa qua thành phố Đà Nẵng kết hợp dữ liệu tiêm chủng vào mã QR khai báo y tế" anh Thành cho biết.

EVNCPC luôn chú trọng nâng cấp chất lượng cung cấp điện (Ảnh: B.L)

Được biết, để triển khai ứng dụng QR Code cũng như các ứng dụng thanh toán trực tuyến khác, thời gian qua, EVNCPC đã đẩy mạnh hợp tác với các đối tác thanh toán, đặc biệt là các đối tác có ưu thế về công nghệ và tệp khách hàng.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn EVNCPC đã đạt 90,68%, vượt 3,47% so với kế hoạch và tăng 3,25% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, về tỷ lệ khách hàng, thanh toán không dùng tiền mặt đã đạt 73,3%, vượt 5,83% kế hoạch và tăng 10,26% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự quan tâm ngày càng cao của khách hàng đối với các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Hiệu quả ứng dụng QR Code cũng như các ứng dụng công nghệ khác trong thanh toán đã thể hiện rõ đặc biệt ở khía cạnh trải nghiệm khách hàng – khách hàng cảm thấy hứng thú hơn, thuận tiện, dễ thao tác hơn.

Đầu tư, nâng cấp các thiệt bị và chú trọng nâng cao công nghệ làm khách hàng hài lòng (Ảnh: B.L)

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khách hàng đã chủ động tìm đến các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế đi lại và tiếp xúc đông người, khi đó, các ứng dụng thanh toán mới mẻ và thuận tiện này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng sử dụng điện.

Bà Lê Thị Phương Cẩm – Phó Tổng giám đốc EVNCPC cho biết: "EVNCPC đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 95% tổng số khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty. Với những kết quả ghi nhận đến thời điểm hiện nay, khi khách hàng tỏ ra hài lòng và ngày càng quan tâm đến các ứng dụng thanh toán trực tuyến, EVNCPC và các đơn vị đang đi đúng hướng và bắt nhịp được với các xu hướng công nghệ mới. Khi khách hàng cảm thấy tin tưởng, hài lòng và thuận tiện hơn trong các dịch vụ thì đó cũng là thành công của EVNCPC cũng như các đối tác thanh toán có hợp tác với Tổng công ty".