Trác Thúy Miêu ném thiệp bỏ về, CEO của show thời trang Đỗ Mạnh Cường nói gì?

Mới đây trên trang của mình, doanh nhân Phạm Huy Cận - CEO thương hiệu của show thời trang Đỗ Mạnh Cường đã chính thức lên tiếng về sự việc MC Trác Thúy Miêu vứt thiệp mời và bỏ về.

Doanh nhân Phạm Huy Cận cho biết, anh rất hân hạnh khi MC Trác Thúy Miêu dành thời gian quý báu để đến tham dự show diễn ra mắt thương hiệu thời trang SIXDO vào tối 24/10.

CEO Phạm Huy Cận lên tiếng về sự cố của MC Trác Thúy Miêu.

"Hơn ai hết, tôi hiểu em đến không chỉ vì một sự kiện mang tính thẩm mỹ, giải trí đơn thuần mà chính vì tình cảm dành cho tôi, các con và đặc biệt cho mục đích ý nghĩa của SIXDO. Bao nhiêu năm qua, dù công việc bận rộn nhưng trong lòng chúng tôi vẫn luôn có nhau và dành sự trân trọng. Em không ở để chia vui cùng chúng tôi nhưng luôn dành cho SIXDO những tình cảm đẹp nhất.

Tuy nhiên, có một chút sự cố khiến Miêu không thể ở lại cùng SIXDO. Miêu đã thể hiện sự trân trọng khi diện mẫu thiết kế mới nhất của SIXDO để dự show. Với tư cách nhà tổ chức, chúng tôi luôn thấy hạnh phúc khi nghệ sĩ tôn trọng quy định được đưa ra.

Trong quá trình làm việc với đội ngũ an ninh, quy định được đưa ra là trang phục màu đen mới được duyệt vào bên trong, cộng với thiệp mời trên tay. Bản thân đội ngũ an ninh phải chấp hành đúng nội quy chúng tôi đưa ra, nếu không sẽ bị quy vi phạm hợp đồng. Vì thế, họ kiểm tra khá sát sao.

Để có được một show diễn đồng bộ, chất lượng, đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện kỹ lưỡng việc kiểm tra này.

Tuy nhiên, sự việc không vui xảy ra khi Miêu không được vào bên trong do trang phục có thêm màu trắng trên hoạ tiết. Đội ngũ an ninh nắm thông tin chắc, tuân thủ tốt nhưng cũng thiếu đi sự mềm mỏng, linh hoạt cần có. Ngay sau sự việc của Miêu, BTC cũng đã nhanh chóng xử lý linh hoạt, hợp tình", doanh nhân Phạm Huy Cận viết.

MC Trác Thúy Miêu tức giận ném thiệp bỏ về khỏi show của Đỗ Mạnh Cường (ảnh cắt từ clip)

Theo doanh nhân Phạm Huy Cận, anh rất lấy làm tiếc khi nhận được tin nhắn của MC Trác Thúy Miêu và anh mong muốn giá như thời điểm xảy ra sự việc, cô gọi điện thoại cho anh, thì có lẽ sự việc đáng tiếc đã không xảy ra.

"Mỗi một vị khách đều là tình yêu đầy quý báu với chúng tôi. Vì thế, chúng luôn muốn mọi người đến với SIXDO trong sự hân hoan và ra về trong niềm vui", doanh nhân Phạm Huy Cận viết.

Cuộc sống chúng ta không thiếu những lúc gợn sóng, quan trọng hơn cả là cách hành xử, suy nghĩ để sóng yên hay trở thành những cơn đại hồng thuỷ. Chúng tôi, sẽ luôn là những người văn minh và đối xử với nhau bằng sự tử tế", doanh nhân Phạm Huy Cận chia sẻ.

Được biết, sự cố xảy ra tại show diễn ra mắt thương hiệu SIXDO do nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức tối 24/10 tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời nổi tiếng. Yêu cầu mà show thời trang của Đỗ Mạnh Cường dành cho các khách mời tham dự là diện trang phục đen. MC Trác Thúy Miêu là một trong số những khách mời được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường mời đến.

Đoạn clip ghi lại sự cố của MC Trác Thúy Miêu tại sự kiện thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, nữ MC bị bộ phận an ninh chặn lại ở phía ngoài, không cho vào nơi diễn ra show thời trang. Lý do đưa ra là MC Trác Thúy Miêu mặc trang phục không phù hợp với yêu cầu mà chủ nhân show đã đưa ra.

Theo hình ảnh được ghi lại, MC Trác Thúy Miêu đến show thời trang với chiếc váy màu chủ đạo là đen, có hoa văn màu trắng. Được biết, đó là trang phục do Đỗ Mạnh Cường gửi tới cho nữ MC. Bị bộ phận an ninh không cho vào khuôn viên tổ chức show khiến Trác Thúy Miêu khá khó chịu. Trác Thúy Miêu có giải thích với bộ phận an ninh nhưng cô vẫn bị từ chối. Có lẽ vì thế, Trác Thúy Miêu đã thẳng tay ném thiệp mời xuống đất và bỏ về.