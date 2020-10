Trác Thúy Miêu giải thích việc tức giận ném thiệp bỏ về khỏi show thời trang của Đỗ Mạnh Cường

Vừa qua, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức một show diễn thời trang tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời nổi tiếng. Yêu cầu mà show thời trang của Đỗ Mạnh Cường dành cho các khách mời tham dự là diện trang phục đen. MC Trác Thúy Miêu là một trong số những khách mời được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường mời đến.

Một đoạn clip ghi lại sự cố của MC Trác Thúy Miêu tại sự kiện thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, nữ MC bị bộ phận an ninh chặn lại ở phía ngoài, không cho vào nơi diễn ra show thời trang. Lý do đưa ra là MC Trác Thúy Miêu mặc trang phục không phù hợp với yêu cầu mà chủ nhân show đã đưa ra.

Chiếc thiệp mời bị Trác Thúy Miêu ném xuống đất.

Theo hình ảnh được ghi lại, MC Trác Thúy Miêu đến show thời trang với chiếc váy màu chủ đạo là đen, có hoa văn màu trắng. Được biết, đó là trang phục do Đỗ Mạnh Cường gửi tới cho nữ MC. Bị bộ phận an ninh không cho vào khuôn viên tổ chức show khiến Trác Thúy Miêu khá khó chịu. Trác Thúy Miêu có giải thích với bộ phận an ninh nhưng cô vẫn bị từ chối. Có lẽ vì thế, Trác Thúy Miêu đã thẳng tay ném thiệp mời xuống đất và bỏ về.

Đoạn clip gây xôn xao dư luận ngay sau khi xuất hiện trên mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình thay cho Trác Thúy Miêu. Trước ồn ào trên, nữ MC sinh năm 1975 đã lên tiếng. Trác Thúy Miêu nghĩ rằng sự cố xảy ra do đơn vị tổ chức show thời trang và bộ phận an ninh chưa hiểu rõ cách làm việc của nhau.

Trác Thúy Miêu tức giận rời khỏi sự kiện.

Khi được hỏi về hành động tức giận ném giấy mời và bỏ về, Trác Thúy Miêu hài hước nói: "Đó là sự bay bổng, tiểu thuyết lãng mạn của tất cả mọi người. Hãy để mặc mọi người suy diễn". Nữ MC giải thích khi không thể vào được show thời trang của Đỗ Mạnh Cường, cô cần phải đẩy một lịch làm việc khác vào khung giờ đó. Nữ MC cần đi ngay nhưng tài xế không có mặt lập tức khiến cô không vui.

Theo một số thông tin, phía nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã nhanh chóng liên hệ với MC Trác Thúy Miêu sau sự cố và đưa ra lời giải thích rõ ràng. Vì thế, nữ MC đã nguôi ngoai hơn.